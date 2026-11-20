La famosa dejó pasar unos días después del nacimiento para revelar las fotografías (Julieth Restrepo/Instagram)

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Julieth Restrepo anunció el nacimiento de su segundo hijo con una publicación en redes sociales hecha el 19 de noviembre de 2026. La actriz colombiana, reconocida por su participación en A mano limpia, informó que el bebé nació el 14 de noviembre y compartió las primeras imágenes de la familia tras su llegada.

En las fotografías, Restrepo aparece junto a su esposo, el compositor y productor musical Sebastián Zuleta, y su hija mayor, Lucía. Además de su recién nacido que lleva por nombre Emilio Zuleta.

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La intérprete mostró al pequeño, aunque no publicó completamente su rostro, con el fin de preservar su privacidad. Además, acompañó el carrusel de imágenes con el siguiente texto: “Oficialmente somos 4. Bienvenido mi niño hermoso. Te estábamos esperando”.

La publicación se centró en el nuevo momento familiar de Restrepo y Zuleta, que convirtieron a Lucía en hermana mayor, una etapa que ella esperaba con ansias, según anteriores relatos de la famosa.

La niña aparece junto a sus padres y su hermano menor en las imágenes que la actriz compartió con sus seguidores tras el nacimiento, demostrando así la unión en esta nueva etapa.

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El rostro del pequeño no fue revelado completamente (Julieth Restrepo/Instagram)

‘El Baby’, de ‘A mano limpia’, reaccionó a la publicación de su profesora ‘Luisa Fernanda Márquez’

Entre las reacciones que los internautas destacaron se encuentra la de Sebastián Vega, actor y excompañero de Restrepo en la exitosa producción A mano limpia, en la que los dos actuaron como pareja, después de conocerse en el barrio de ficción El Laberinto.

Vega reaccionó a la publicación con un “me gusta”, lo que demostró que le alegra la llegada del nuevo integrante a la vida de su colega, pues los dos integraron el elenco de la producción de Canal RCN, donde sus personajes mantuvieron una relación en pantalla que conquistó a los seguidores de la producción que aún recuerdan su historia.

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Restrepo interpretó a Luisa en esa serie, uno de los papeles por los que es identificada por el público colombiano. Sin embargo, su amplia trayectoria también incluye participaciones en otras producciones de la televisión colombiana como La promesa, Comando élite, Lady, la vendedora de rosas, Verano en Venecia, Mentiras perfectas y Metástasis.

Cabe mencionar que también interpretó a Laura Montoya en la producción Laura, la santa colombiana, uno de los papeles más queridos por los televidentes.

Los seguidores de 'A mano limpia' se conmovieron al ver la reacción de Sebastián Vega en la publicación de Julieth Restrepo (Emisión A mano limpia/Canal RCN)

La preparación de Julieth Restrepo para recibir a su bebé

Días antes del nacimiento, la actriz había hablado de los cambios que anticipaba en su hogar. En una publicación sobre la etapa final del embarazo, explicó que esta experiencia tenía un componente distinto al de su primera maternidad, debido a la participación de Lucía y de su esposo durante la espera del bebé.

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Restrepo relató entonces que su hija esperaba con entusiasmo el momento de conocer a su hermano por todo lo que le habían hablado sus padres. También agradeció el respaldo de sus amigos y familiares, a los que describió como una red importante en un periodo de transformaciones para la familia: “Tengo la mejor comunidad de amigos y familia y no puedo estar más agradecida con ell@s”.

La familia le dio la bienvenida a su nuevo miembro con mucho cariño (Julieth Restrepo/Instagram)

En esa reflexión, la actriz se refirió a la reorganización que tendría en su hogar al recibir al niño: “Sé que se nos viene un hermoso caos cuando llegue este bebé, pero esta vez tengo menos miedo”. La frase aludía a la experiencia previa de la pareja como padres y a la confianza con la que afrontaban una nueva etapa de crianza.

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La artista indicó, además, que había olvidado parte de las rutinas de los primeros meses con un recién nacido, pero que confiaba en la capacidad de ella y Zuleta para adaptarse. También mencionó un aprendizaje personal vinculado a confiar más en sus decisiones y reducir la necesidad de controlar cada parte del proceso de embarazo.