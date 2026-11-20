Bogotá albergará la competencia nacional del K-Pop World Festival Colombia 2026 que clasifica a la final en Changwon (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bogotá será sede, el sábado 21 de noviembre, del K-Pop World Festival Colombia 2026, la competencia nacional que busca representantes para la final internacional del certamen en Changwon, Corea del Sur. El evento reunirá a quince finalistas seleccionados entre canto y baile, todos inspirados en el fenómeno musical coreano que crece cada año entre el público colombiano.

Para esta edición se inscribieron cerca de 120 personas en las categorías de canto y baile, con participantes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Del total de aspirantes, la organización seleccionó a cinco finalistas en la categoría de canto y a diez en la de baile, quienes se presentarán ante un jurado que evaluará su técnica, interpretación y conexión escénica con el género.

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El K-Pop World Festival nació en 2011 por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur junto con la cadena pública KBS. Desde entonces, el certamen organiza eliminatorias en distintos países para elegir a los representantes que compiten en la gran final coreana. En Colombia, la convocatoria se realiza desde 2015 y se consolidó como un espacio de encuentro para los seguidores de la cultura coreana en el país.

Cerca de 120 aspirantes de ciudades como Cali, Barranquilla y Cúcuta se postularon a las eliminatorias del certamen (@hallyucolombia/Instagram)

La edición 2026 contará con la presencia del influenciador coreano Zion Hwang como presentador del evento, que se desarrollará el sábado 21 de noviembre, de 2:00 a 5:00 o, m., en el Auditorio Principal del Edificio G de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. El ingreso será gratuito, con registro previo y sujeto a la disponibilidad de aforo.

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El influenciador coreano Zion Hwang presentará el evento en el Auditorio Principal de la Universidad Externado de Colombia (@hallyucolombia/Instagram)

Requisitos y condiciones de la competencia

La convocatoria, realizada en asocio con la embajada de Corea del Sur en Colombia, estableció una serie de bases que los participantes debieron cumplir desde la etapa de inscripción. Entre los requisitos generales se exigió una edad mínima de 13 años y se excluyó a quienes tuvieran padres o madres de nacionalidad coreana. Los menores de edad seleccionados como finalistas debieron presentar una autorización firmada por sus padres o tutor legal, y cada participante solo pudo inscribirse en una categoría.

El proceso de audición se realizó a través de un formulario oficial, con fecha límite el 2 de noviembre. Los videos de audición debieron cumplir condiciones estrictas: duración máxima de un minuto, toma frontal en formato horizontal, sin cortes ni ediciones, y publicación en YouTube en modo oculto. En la categoría Vocal Battle, además, quedó prohibida cualquier edición o afinación de audio. La canción utilizada en la audición debe ser la misma que se interprete en la final.

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La convocatoria fijó una edad mínima de trece años y excluyó del proceso a personas con progenitores de nacionalidad coreana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La categoría Dance Battle admitió grupos de entre dos y siete integrantes, con un líder mayor de edad responsable del equipo. Las canciones debieron incluir un porcentaje de letra en coreano, con posibilidad de mezclar hasta dos temas y una duración total de cinco minutos en la final. Los criterios de evaluación incluyeron coreografía, técnica, planimetría y carisma escénico, con un máximo de diez grupos finalistas.

En Vocal Battle, la participación se permitió de forma individual o en grupos de hasta tres personas, con la posibilidad de sumar hasta dos bailarines de apoyo sin puntaje. Las canciones debieron contener más del 70% de letra en coreano, también con un límite de cinco minutos para la final. Los jurados evaluaron interpretación vocal, afinación, dicción y carisma escénico, con entre tres y cinco finalistas seleccionados.

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El jurado, designado por el comité organizador, tomará decisiones definitivas e inapelables, y se otorgará un ganador por categoría. En caso de empate, la organización podrá solicitar una presentación adicional. Los participantes cedieron además los derechos de uso de su imagen para la difusión del evento en medios y redes sociales, mientras que los gastos de transporte, vestuario y producción de video corrieron por cuenta de cada competidor.