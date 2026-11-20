Este es el trofeo que se entregan a los ganadores de los dos semestres en la Primera B (Dimayor)

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La Primera B se encuentra a un paso de definir a los dos equipos que ascenderán a la Liga BetPlay 2027, cuando reemplazarán a Boyacá Chicó y Jaguares, recién descendidos a la segunda división, y pelearán en la tabla de promedios por mantenerse en la “A” durante todo el año.

Se conocieron los finalistas del segundo semestre de 2026, los cuales pelearán por llegar a la llamada “Gran Final”, en la que se verán con el Envigado, campeón de la primera parte del año, por el primer ascenso en el campeonato, como lo indica el reglamento del Torneo BetPlay, y los conjuntos para el repechaje.

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Sin embargo, la sumatoria en la tabla de reclasificación provocaría que no se tenga una final anual ni repesca por el ascenso, sino que dependerá de las escuadras que consigan el trofeo semestral y su posición, pues la Dimayor le da prioridad al rendimiento a lo largo de la campaña.

Los finalistas de la “B”

Durante la tarde y la noche del jueves 19 de noviembre, los aficionados del fútbol colombiano vivieron una jornada llena de emociones con la sexta jornada de los cuadrangulares de la Primera B, en la que seis de los ocho clubes llegaron con posibilidad de llegar a la definición del segundo semestre.

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Al final del día, el encuentro será nada menos que con Boca Juniors y el Deportes Quindío, que se quedaron con el liderato de los grupos A y B, y dejaron en el camino a candidatos al título como el Unión Magdalena y el Real Cartagena, los cuales pelearon hasta el final y no les alcanzó para clasificar.

Posiciones finales en los cuadrangulares del segundo semestre de la Primera B en Colombia (Dimayor)

El conjunto Cuyabro, uno de los campeones de la primera división, logró el tiquete con su triunfo 0-2 sobre Real Cundinamarca en Mosquera, que aseguró el tiquete ante el Cartagena, pese a su goleada 5-0 ante Tigres, y ahora deberá esperar a lo que pase en la final porque es segundo de la reclasificación con 72 puntos.

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Sin embargo, la polémica se encuentra en que Quindío y Boca son propiedad del empresario Hernando Ángel, que ha sido cuestionado en los últimos años por la falta de gestión para que los de Armenia volvieran más rápido a la Liga BetPlay, ya que el último ascenso fue en 2021 y antes de eso no juega en la “A” desde 2013.

Hernando Ángel es el dueño del Deportes Quindío y del Boca Juniors de Cali, los finalistas en la Primera B (Colprensa)

De otro lado, Ángel es dueño de Boca desde 2019, es conocido por sus ramas formativas y uso de juveniles, pero en el segundo semestre de 2026 destacó porque sacó los resultados sorpresivos, en especial por vencer al Unión Magdalena en Santa Marta por 2-1 en los últimos minutos de la fecha 6.

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Boca Juniors de Cali dio la sorpresa

Boca Juniors de Cali clasificó a la final del Torneo II-2026 tras vencer 2-1 a Unión Magdalena en la última fecha de los cuadrangulares semifinales. El equipo visitante marcó en el minuto 90+4, resultado que modificó la tabla del Grupo A y dejó eliminado al conjunto samario.

El empate entre Independiente Valle del Cauca y Envigado también alteró la definición de la zona. El conjunto vallecaucano igualó 1-1 en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, mientras que el equipo naranja perdió sus opciones de avanzar tras la victoria de Boca Juniors de Cali.

Así quedó la tabla de la reclasificación, en la que Deportes Quindío es líder del acumulado de 2026 en la Primera B (Dimayor)

Unión Magdalena se había puesto en ventaja con el gol de Roger Rodríguez en el minuto 53, pero Boca encontró la igualdad por medio de Cortés en el 80. La anotación del cierre le permitió al conjunto caleño quedarse con el primer lugar del Grupo A y asegurar su presencia en la final, mientras Unión Magdalena quedó eliminado pese a depender de sí mismo.

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