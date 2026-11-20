Los planteles de Independiente Santa Fe y Millonarios se cruzaron en el aeropuerto internacional El Dorado - (Santa Fe/Millonarios)

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Los planteles de Millonarios e Independiente Santa Fe se cruzaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá el jueves 19 de noviembre de 2026, antes de viajar a Cali y Medellín, respectivamente, para iniciar su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

El encuentro no estaba programado, pero dejó en claro que la rivalidad entre los dos equipos capitalinos queda en la cancha.

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En videos difundidos por Deportes RCN quedó registrado el momento en que Pablo Repetto, técnico de Independiente Santa Fe, estrechó la mano de Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios. La escena reflejó lo que expresó Repetto tras saludar a su rival: “La rivalidad queda en la cancha”.

En las imágenes también se ve a Emerson Rivaldo, jugador que debutó en el fútbol profesional con la camiseta de Millonarios y actualmente milita en Independiente Santa Fe, mientras saludaba a un integrante del cuerpo técnico del Embajador. Asimismo, Mayer Candelo, asistente técnico de Millonarios, compartió risas con Repetto y miembros del club santafereño.

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El momento en el que el plantel de Independiente Santa Fe compartió con el de Millonarios en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá - (Deportes RCN)

¿Rodrigo Contreras seguirá en Millonarios?

En medio del encuentro entre los futbolistas de Millonarios e Independiente Santa Fe, dos jugadores hablaron sobre su continuidad en sus respectivos equipos. Rodrigo Contreras se refirió a su situación en Millonarios: “Ya Cruz tiene mi propuesta. No estoy pensando en eso ahora, el club ya tiene mi propuesta hace dos meses y depende de ellos si quieren seguir contando conmigo o no, yo ya hice mi trabajo dentro de la cancha, ahora a pensar en los cuadrangulares y seguir haciendo las cosas bien”.

Contreras está cedido en Millonarios por Deportes Antofagasta hasta el 31 de diciembre de 2026. Su continuidad depende de que el club capitalino active la opción de compra, fijada en USD 2 millones. El delantero aseguró que su propuesta ya está en poder de la dirigencia y que la decisión no depende de él.

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En la temporada 2026 de la Liga colombiana, el argentino registró 27 partidos, 10 goles y una asistencia.

Rodrigo Contreras tiene contrato con Millonarios hasta el final del 2026 y no está definida su continuidad en el 2027 - (Cristian Bayona/Colprensa)

¿Franco Fagúndez seguirá en Independiente Santa Fe?

Por su parte quien lo hizo para el equipo santafereño fue Franco Fagúndez, delantero que se convirtió en uno de los referentes del club durante el 2026. En atención a distintos medios de comunicación en una especie de zona mixta afirmó: “La prioridad la tiene Santa Fe y si se hace el esfuerzo me podré quedar. Le pedí a mi representante y entorno cercano que no me digan nada porque quiero estar enfocado en salir campeón y después que se dé lo que se tenga que dar”.

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Franco Fagúndez juega cedido en Independiente Santa Fe desde Santos Laguna hasta el 31 de diciembre de 2026, en un préstamo sin opción de compra; el club bogotano busca adquirir su pase, pero el equipo mexicano rechazó la segunda propuesta y el uruguayo, con contrato en México hasta diciembre de 2027, debería regresar si no hay acuerdo.

Según FotMob, en la Liga BetPlay II-2026 sumó siete goles, dos asistencias y una calificación promedio de 7,33, la más alta entre los extranjeros del torneo tras la fase regular.

Franco Fagúndez tiene contrato hasta el final del 2026 con Independiente Santa Fe y no está definida su continuidad en el 2027 - (Cristian Bayona-Colprensa)

Grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Así fue como Millonarios e Independiente Santa Fe, los equipos de Bogotá, partieron hacia Cali y Medellín para comenzar su andar en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

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Fase en la cual no se enfrentarán, pues los dirigidos por Pablo Repetto están en el grupo A junto al Atlético Nacional, Once Caldas y Deportivo Independiente Medellín, mientras que los que orienta Alberto Gamero están en el B junto a Deportivo Cali, América y Atlético Bucaramanga.