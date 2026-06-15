Colombia

Congresistas demócratas de Estados Unidos cuestionaron a Donald Trump por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales en Colombia

El pronunciamiento, difundido por el representante Jim McGovern, sostiene que cualquier intento de funcionarios estadounidenses de influir en la segunda vuelta en Colombia vulnera la soberanía y los derechos democráticos

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Ilustración en acuarela de Donald Trump, el Capitolio de Estados Unidos y una urna electoral con la bandera de Colombia en primer plano.
El grupo parlamentario señaló que influir en la elección presidencial de Colombia es incompatible con los principios estadounidenses de no injerencia en elecciones extranjeras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Reuters

A menos de una semana para que se desarrolle la segunda vuelta presidencial en Colombia, el Congreso de los Estados Unidos se encuentra dividido frente a lo que será la jornada electoral donde se conocerá al nuevo sucesor de Gustavo Petro en el poder, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Mientras que en el sector republicano observa con atención el desarrollo de los comicios presidenciales, por el lado demócrata hay preocupación frente a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el proceso en esta nación.

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Un grupo de 20 parlamentarios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderados por el congresista Jim McGovern, expresaron en una carta pública su rechazo a las menciones del mandatario norteamericano sobre las elecciones en Colombia, al considerar que se estaría entrometiendo en la decisión de la ciudadanía.

El pronunciamiento encabezado por Jim McGovern afirmó que el próximo presidente de Colombia debe ser elegido únicamente por el pueblo colombiano - crédito Annabelle Gordon/Reuters
El pronunciamiento encabezado por Jim McGovern afirmó que el próximo presidente de Colombia debe ser elegido únicamente por el pueblo colombiano - crédito Annabelle Gordon/Reuters

En la misiva, los legisladores cuestionaron los intentos de funcionarios electos estadounidenses de “interferir” en los comicios colombianos y afirmaron que la decisión sobre el próximo presidente debe ser decidida únicamente por el pueblo colombiano.

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“Los pueblos de Estados Unidos y Colombia han disfrutado de dos siglos de amistad y asociación, con la democracia como valor común central. Apoyamos de todo corazón el derecho del pueblo colombiano a ejercer sus libertades democráticas (...) Colombia está en medio de elecciones nacionales que determinarán al próximo presidente del país. El derecho a elegir a ese presidente pertenece al pueblo de Colombia, y solo al pueblo de Colombia”, se lee en el comunicado.

Acto seguido, McGovern y los 19 congresistas demócratas se refirieron al respaldo público de Trump al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en un post celebró la victoria del abogado colombiano en la primera vuelta, en la que obtuvo más de 10 millones de votos.

Los firmantes definieron como un insulto a la soberanía e integridad de Colombia cualquier respaldo de Estados Unidos a un candidato específico - crédito Captura de Pantalla Página web de Jim McGovern
Los firmantes definieron como un insulto a la soberanía e integridad de Colombia cualquier respaldo de Estados Unidos a un candidato específico - crédito Captura de Pantalla Página web de Jim McGovern

“Consideramos las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros miembros del Congreso para respaldar, abogar o inclinar la balanza a favor de un candidato en particular como perjudicial para los derechos democráticos del pueblo colombiano, un insulto a su soberanía e integridad y totalmente inconsistentes con los principios estadounidenses de larga data de no injerencia en las elecciones extranjeras”, indicaron.

Por último, los congresistas recordaron que Estados Unidos y Colombia han mantenido históricamente una relación de “amistad y asociación” y expresaron su disposición a trabajar con el aspirante que resulte elegido en el balotaje del 21 de junio.

“El futuro de Colombia debe ser decidido por el pueblo colombiano, no por los políticos estadounidenses con su propia agenda. Trabajaremos con quien sea elegido democráticamente para avanzar relaciones entre Colombia y los Estados Unidos”, concluyeron.

En la primera vuelta del 31 de mayo, Abelardo De la Espriella obtuvo 43,7% de los votos e Iván Cepeda alcanzó 40,9%, respectivamente.

- crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters
Donald Trump había felicitado a Abelardo de la Espriella tras ganar en la primera vuelta presidencial de Colombia - crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters

¿Qué había dicho Trump sobre las elecciones en Colombia?

A través de una publicación hecha en su red social Truth Social, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por el resultado de la primera ronda y sostuvo que, si llega a la Casa de Nariño, tendría una gestión exitosa.

¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, escribió el mandatario norteamericano.

Así mismo, afirmó que De la Espriella podría impulsar la economía colombiana, generar más empleo y promover el comercio, y predijo que tendría resultados en la reducción de la inmigración ilegal y en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Este fue el mensaje que compartió Donald Trump el miércoles 10 de junio de 2026 - crédito @realDonaldTrump / Truth Social
Este fue el mensaje que compartió Donald Trump el miércoles 10 de junio de 2026 sobre las elecciones en Colombia y el triunfo de Abelardo de la Espriella - crédito @realDonaldTrump / Truth Social

Trump también se refirió a Iván Cepeda Castro, senador progresista que quedó segundo en las elecciones del 31 de mayo con más de 9,6 millones de votos, como un político “marxista de la izquierda radical” y afirmó que debe ser derrotado en las urnas.

Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. ¡“El Tigre” Abelardo de la Espriella no decepcionará al maravilloso pueblo de Colombia!”, puntualizó.

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