Colombia

Durante operativo en Antioquia, la Policía capturó a 6 presuntos integrantes del grupo delincuencial Carne Rancia

La intervención en el Suroeste del departamento incluyó 16 allanamientos, con cinco aprehensiones por orden judicial y otra en flagrancia, dentro de una investigación por estupefacientes y concierto para delinquir

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En los allanamientos, las autoridades incautaron una pistola calibre siete milímetros, cinco cartuchos, 1.655 dosis de bazuco y siete dosis de marihuana - crédito Policía
En los allanamientos, las autoridades incautaron una pistola calibre siete milímetros, cinco cartuchos, 1.655 dosis de bazuco y siete dosis de marihuana - crédito Policía

Las autoridades de Antioquia lograron la captura de seis personas señaladas de integrar la organización criminal Carne rancia en el municipio de Ciudad Bolívar.

El operativo, que incluyó 16 allanamientos, fue presentado por la Policía Nacional como un avance clave en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el Suroeste antioqueño.

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Entre los capturados figura alias Castrillón, señalado por las autoridades como “un sicario de esta estructura”, según lo describió el gobernador Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

El mandatario regioanl recalcó que el detenido “presuntamente desempeñaría funciones de coordinación y vigilancia de los movimientos de la Fuerza Pública en la zona urbana”.

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El gobernador Andrés Julián Rendón informó que entre los capturados está alias Castrillón, señalado de coordinar vigilancia sobre los movimientos de la fuerza pública en Ciudad Bolívar - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador Andrés Julián Rendón informó que entre los capturados está alias Castrillón, señalado de coordinar vigilancia sobre los movimientos de la fuerza pública en Ciudad Bolívar - crédito @AndresJRendonC/X

Además, la intervención incluyó la detención de cinco personas mediante orden judicial y una en flagrancia. Además, dos individuos más recibieron notificación de procesos judiciales en su contra, lo que extiende el alcance de la investigación judicial.

Las investigaciones apuntan a que este grupo no solo controla el expendio de sustancias ilegales, sino que estaría vinculado a otros delitos que afectan la seguridad local. El reporte oficial señala que la organización “amenaza, desplaza y asesina a los habitantes del Suroeste antioqueño”.

Uno de los capturados, identificado como alias Samir, de 26 años, presenta anotaciones por tráfico de estupefacientes y porte de armas de fuego. Las autoridades lo vinculan con tareas de observación para el grupo y venta directa de drogas en el municipio.

Según la información oficial, el operativo permitió la incautación de una pistola calibre 7 milímetros, cinco cartuchos, 1.655 dosis de bazuco y siete de marihuana, elementos que refuerzan las pruebas contra la banda.

Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, fue capturado por el CTI
Un operativo de la Policía Nacional en Ciudad Bolívar, Antioquia, dejó seis capturados señalados de integrar el grupo delincuencial Carne rancia - crédito Colprensa/Archivo

El procedimiento judicial contra los detenidos se adelanta ante la Fiscalía General de la Nación, que los investiga por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes, deberán responder por los cargos atribuidos durante las próximas audiencias.

Este reciente operativo en Ciudad Bolívar responde a una estrategia conjunta de la fuerza pública, que busca frenar el avance de grupos dedicados al narcotráfico y la violencia en zonas rurales y urbanas del departamento.

Las autoridades insisten en que la presión continuará sobre las estructuras criminales que operan en la región.

Capturaron a ‘Pelo’, uno de los sicarios clave de la banda Carne Rancia en Antioquia: ejecutaban homicidios selectivos

Las autoridades de Antioquia lograron un avance crucial en la lucha contra el crimen organizado con la captura de uno de los sicarios más buscados del grupo Carne Rancia. En un operativo realizado en Ciudad Bolívar durante septiembre de 2025, la Policía detuvo en flagrancia a alias Pelo, considerado el principal responsable de una serie de homicidios selectivos y del tráfico de estupefacientes en la zona.

Captura de alias Pelo, presunto sicario del Suroeste de Antioquia - crédito Policía Antioquia
Captura de alias Pelo, presunto sicario del Suroeste de Antioquia - crédito Policía Antioquia

La operación, que involucró a la Seccional de Investigación Criminal y al Grupo de Operaciones Especiales (Goes), incluyó el allanamiento de un inmueble. Allí, los uniformados incautaron un arma de fuego, un radio de comunicación, una gramera y un teléfono móvil, elementos que, según la Policía, estaban directamente ligados a actividades delictivas graves.

Durante el tiempo que permaneció activo dentro de la estructura de Carne Rancia, la trayectoria de alias Pelo se extendió por al menos dos años. De acuerdo con el balance oficial, se le atribuye la autoría o coordinación de 24 muertes violentas en el municipio, consolidando su reputación como uno de los operadores más temidos en la región.

El arresto de alias Pelo responde a una articulación entre labores de inteligencia policial y estrategias de control territorial. La investigación determinó que el capturado utilizaba equipos de comunicación sofisticados para evadir la acción de la Fuerza Pública y coordinar el tráfico de drogas en Ciudad Bolívar y el Suroeste antioqueño.

La detención de este individuo representa un golpe directo a la estructura criminal. Según la información oficial, su captura y la de otros miembros recientes debilita notablemente la capacidad operativa del grupo en la zona. El proceso judicial que enfrenta buscará esclarecer la totalidad de los hechos delictivos que se le imputan.

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