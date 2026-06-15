Colombia

Así puede hacer en casa una tradicional changua colombiana

Este plato sencillo continúa siendo una de las opciones preferidas para el desayuno y combatir el frío

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Primer plano de un tazón rústico de Changua humeante con un huevo, trozos de pan y hierbas verdes, acompañado de tostadas y arepas, bajo una luz cálida.
Este plato, preparado con leche, agua y huevo, es un símbolo de identidad para las familias del altiplano cundiboyacense - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La changua se consolidó gracias al encuentro entre la cultura muisca y la influencia culinaria de los españoles. Su nombre, de origen chibcha, refleja la combinación de agua y sal, elementos esenciales en la dieta indígena.

Los muiscas preparaban un caldo matutino sencillo con hierbas y papa. Con la colonización, se agregaron nuevos ingredientes, como leche, huevos y cebolla, que llegaron con la introducción del ganado y las aves. Así, la receta evolucionó hasta convertirse en un platillo representativo del altiplano cundiboyacense, reconocido hoy por su sabor y simbolismo regional.

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La changua ha sido el remedio predilecto para el frío y el hambre en hogares y cafeterías desde hace generaciones. Su preparación es tan básica como su sabor es entrañable: en minutos, la leche, el agua y el huevo logran una sopa suave, acompañada de arepa o pan.

Ingredientes de cocina en una tabla de picar y tazones sobre una encimera. Incluye leche, agua, huevos, cebolla verde, cilantro, pan, calados, almojábanas y arepa.
El consumo de changua se ha mantenido por generaciones como un remedio sencillo y reconfortante frente al frío - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de changua tradicional

La changua es una sopa ligera cuya base es una mezcla de leche y agua, a la que se añade huevo escalfado, cebolla larga y cilantro fresco. Se cocina a fuego bajo para lograr una textura suave y se sirve inmediatamente, con pan o calados. La técnica principal es el escalfado directo del huevo en el líquido caliente, logrando que la clara quede cocida y la yema cremosa.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 4 tazas de leche entera
  2. 2 tazas de agua
  3. 4 huevos frescos
  4. 2 tallos de cebolla larga (finamente picados, solo la parte blanca y un poco del tallo verde)
  5. 1 rama de cilantro fresco (picado)
  6. 1 pizca de sal al gusto
  7. 1 pizca de pimienta blanca (opcional)
  8. 4 tajadas de pan duro, calados o almojábanas (opcional)
  9. 1 arepa por persona (opcional, para acompañar)
Primer plano de manos rompiendo un huevo en una olla grande con leche, cebolla picada y hierbas verdes, donde ya hay dos huevos más cocinándose.
La receta tradicional exige escalfar el huevo en el líquido caliente, lo que otorga a la sopa su textura característica - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer changua tradicional, paso a paso

  1. Lava y pica la cebolla larga y el cilantro. Usa solo la parte blanca y un poco de la verde. Esto intensifica el aroma sin amargar la sopa.
  2. Coloca en una olla grande la leche y el agua. Lleva a fuego medio y agrega la cebolla picada. Remueve ocasionalmente para evitar que la leche hierva y se derrame.
  3. Añade sal al gusto y una pizca de pimienta blanca si prefieres un toque más aromático.
  4. Cuando la mezcla esté caliente, justo antes de hervir, baja el fuego al mínimo. Este punto es clave para que el huevo no se corte ni se endurezca.
  5. Agrega los huevos uno por uno directamente en el líquido, con mucho cuidado para que no se rompan. No los revuelvas.
  6. Espera 4 a 5 minutos hasta que la clara esté completamente cocida y la yema quede suave. Si te gusta la yema más firme, déjalos un par de minutos adicionales.
  7. Apaga el fuego y espolvorea el cilantro fresco picado sobre la superficie.
  8. Sirve la changua bien caliente en cazuelas individuales. Coloca una tajada de pan duro, calado o almojábana en cada plato para que absorba el sabor del líquido.
  9. Acompaña con arepa blanca recién asada y, si es tu gusto, un tinto o chocolate caliente.
Plano cenital de changua colombiana humeante en tazón de madera con huevo, cilantro y cebolla, junto a almojábana y calado en tabla de madera.
Una porción de changua aporta cerca de 160 kcal, además de proteína, grasa, carbohidratos y calcio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos cruciales:

  • Mantén el fuego bajo al añadir los huevos para evitar que la leche hierva y los huevos se desintegren.
  • No revuelvas después de agregar los huevos para que queden escalfados y no batidos.
  • Usa leche entera para una textura cremosa y auténtica.
  • Agrega el cilantro al final para preservar su sabor y aroma fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • 160 kcal (aprox.)
  • 8g de proteína
  • 8g de grasa
  • 12g de carbohidratos
  • 200mg de calcio

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La changua puede conservarse en la nevera hasta por 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de los huevos puede alterarse y la leche puede cortarse al recalentar.

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