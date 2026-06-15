Así puede hacer en casa una tradicional changua colombiana

La changua se consolidó gracias al encuentro entre la cultura muisca y la influencia culinaria de los españoles. Su nombre, de origen chibcha, refleja la combinación de agua y sal, elementos esenciales en la dieta indígena.
Los muiscas preparaban un caldo matutino sencillo con hierbas y papa. Con la colonización, se agregaron nuevos ingredientes, como leche, huevos y cebolla, que llegaron con la introducción del ganado y las aves. Así, la receta evolucionó hasta convertirse en un platillo representativo del altiplano cundiboyacense, reconocido hoy por su sabor y simbolismo regional.
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La changua ha sido el remedio predilecto para el frío y el hambre en hogares y cafeterías desde hace generaciones. Su preparación es tan básica como su sabor es entrañable: en minutos, la leche, el agua y el huevo logran una sopa suave, acompañada de arepa o pan.
Receta de changua tradicional
La changua es una sopa ligera cuya base es una mezcla de leche y agua, a la que se añade huevo escalfado, cebolla larga y cilantro fresco. Se cocina a fuego bajo para lograr una textura suave y se sirve inmediatamente, con pan o calados. La técnica principal es el escalfado directo del huevo en el líquido caliente, logrando que la clara quede cocida y la yema cremosa.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 4 tazas de leche entera
- 2 tazas de agua
- 4 huevos frescos
- 2 tallos de cebolla larga (finamente picados, solo la parte blanca y un poco del tallo verde)
- 1 rama de cilantro fresco (picado)
- 1 pizca de sal al gusto
- 1 pizca de pimienta blanca (opcional)
- 4 tajadas de pan duro, calados o almojábanas (opcional)
- 1 arepa por persona (opcional, para acompañar)
Cómo hacer changua tradicional, paso a paso
- Lava y pica la cebolla larga y el cilantro. Usa solo la parte blanca y un poco de la verde. Esto intensifica el aroma sin amargar la sopa.
- Coloca en una olla grande la leche y el agua. Lleva a fuego medio y agrega la cebolla picada. Remueve ocasionalmente para evitar que la leche hierva y se derrame.
- Añade sal al gusto y una pizca de pimienta blanca si prefieres un toque más aromático.
- Cuando la mezcla esté caliente, justo antes de hervir, baja el fuego al mínimo. Este punto es clave para que el huevo no se corte ni se endurezca.
- Agrega los huevos uno por uno directamente en el líquido, con mucho cuidado para que no se rompan. No los revuelvas.
- Espera 4 a 5 minutos hasta que la clara esté completamente cocida y la yema quede suave. Si te gusta la yema más firme, déjalos un par de minutos adicionales.
- Apaga el fuego y espolvorea el cilantro fresco picado sobre la superficie.
- Sirve la changua bien caliente en cazuelas individuales. Coloca una tajada de pan duro, calado o almojábana en cada plato para que absorba el sabor del líquido.
- Acompaña con arepa blanca recién asada y, si es tu gusto, un tinto o chocolate caliente.
Consejos técnicos cruciales:
- Mantén el fuego bajo al añadir los huevos para evitar que la leche hierva y los huevos se desintegren.
- No revuelvas después de agregar los huevos para que queden escalfados y no batidos.
- Usa leche entera para una textura cremosa y auténtica.
- Agrega el cilantro al final para preservar su sabor y aroma fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- 160 kcal (aprox.)
- 8g de proteína
- 8g de grasa
- 12g de carbohidratos
- 200mg de calcio
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La changua puede conservarse en la nevera hasta por 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar, ya que la textura de los huevos puede alterarse y la leche puede cortarse al recalentar.
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