Conductores de bus en Barranquilla protestan por falta de garantías para realizar su trabajo

Foto: Juan Manuel Cantillo/ Colprensa.

Esta semana, cerca de 70 mil usuarios de transporte público en Barranquilla y Soledad se vieron afectados en su movilidad a raíz del paro que levantaron conductores de las empresas Coolitoral y Cootrab. Los empleados de esas compañías se alzaron en protestas luego de denunciar que estaban siendo víctimas, en repetidas ocasiones, de ataque en su contra en manos de delincuentes. Es de recordar que en días pasados dos trabajadores fueron asesinados mientras se encontraban ejerciendo sus labores. De manera paulatina, en horas recientes, las manifestaciones fueron declaradas como terminadas gracias a la ayuda de las autoridades locales.

“Estamos generando confianza y tranquilidad a los conductores. La Policía se encuentra volcada en las calles como una consigna del alcalde en cobertura de 22 grandes puntos de influencia y aglomeración”, comentó el general Luis Carlos Hernández Aldana, comandante de la Policía de Barranquilla. Se destaca que, de acuerdo con los directivos de la empresa Coolitoral, que solo está operando el 40% de la flota de buses que circulan por la capital del Atlántico. Se espera que se recupere el 100% de la actividad en los próximos días.

Según el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, “la afectación del servicio público esencial es notoria teniendo en cuenta que las dos empresas representan un parque automotor cercano a los 400 vehículos, lo que representaría un 15 % de la capacidad transportadora del TPC, en las cuales se estima que se movilizan 70 mil usuarios al día”.

“En consejo de seguridad con el alcalde, fuerzas militares y de Policía y Fiscalía General de la Nación se anunciaron unas acciones tendientes a brindar acompañamiento a la integridad de los conductores y que se restablezca el servicio en el menor tiempo posible”, agregó en su intervención García.

Fue el pasado jueves cuando cerca de 200 trabajadores bloquearon la entrada al parqueadero de Coolitoral para exigirle a alas autoridades locales condiciones adecuadas para continuar con su trabajo. En su momento, aseguraron que se sentían como un objetivo militar de grupos armados ilegales y que estaban siendo víctimas de las acciones de Los Rastrojos- Costeños, quienes, bajo hostigamientos, le piden a las autoridades que no se ponga una pena de más de 60 años de prisión al ‘Negro Ober’, máximo líder de la banda.

“Esta persona tomó la decisión de mandar a presionar, como ya lo había hecho en casos anteriores, y atacar a una empresa de servicio público. Por el momento no tenemos una exigencia económica, pero sí sabemos que empezó a presionar por la decisión de la Fiscalía, que ha solicitado para él la pena de 60 años”, dijo el general Luis Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Foto: cortesía

“No tenemos garantías, no trabajamos seguros y estamos a merced de los criminales. No podemos salir de nuestras casas con miedo de no volver a ver a nuestra familia”, dijo Mauricio Alvarado, conductor de la empresa Coolitoral, en testimonios recogidos por Blu Radio.

“Nosotros somos los paganinis de esta batalla. Exigimos que hayan garantías de trabajo, acompañamientos, más patrullajes, que el Ejército salga a las calles y blinden las zonas que se consideran rojas”, señaló Jorge Baena, conductor de la afiliada Cootrab, por su parte, a la misma emisora.

Uno de los conductores que falleció violentamente fue José Del Carmen Hernández Padilla. Era conductor de un bus de la empresa Coolitoral de placas TDU 832. De acuerdo con el relato sobre su fallecimiento, iba por la calle 99 con la avenida Cordialidad, cuando fue interceptado por un delincuente que le disparo en repetidas ocasiones.

“Nuestra institución lamenta y rechaza los hechos acaecidos en el suroccidente de Barranquilla, donde pierde la vida un conductor de un bus urbano, momentos en que unos sujetos en motocicleta abordan este transporte y disparan en varias ocasiones contra el conductor. Quien, a pesar de ser auxiliado y llevado a centro asistencial, pierde la vida”, dijo coronel Oscar Daza, comandante operativo Policía Metropolitana de Barranquilla.

Dos días antes del homicidio de Hernández, fue asesinado un conductor de la empresa Cootrab, un hombre identificado como Willington José Hernández Borja. Al igual que su colega, recibió varios impactos de bala cuando se movilizaba por la calle 50 con carrera 11, sector conocido como 7 bocas en Soledad.





