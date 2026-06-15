Colombia

Santa Marta declara calamidad pública por calor extremo: temperaturas alcanzan 37,2 °C y preocupa el agua

Las autoridades locales activaron mecanismos extraordinarios para agilizar la respuesta ante emergencias climáticas, mientras especialistas advierten sobre riesgos de salud, aumento de incendios forestales y afectaciones en la producción agrícola debido a la prolongación de las altas temperaturas y la disminución de lluvias

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Un termómetro de madera con escala en Celsius marcando aproximadamente 45°C, superpuesto sobre una vista aérea de Santa Marta con su playa, edificios y montañas.
La ciudad registró máximas de 37,2 °C, por encima de los promedios históricos reportados para el Distrito. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Alcaldía de Santa Marta declaró la calamidad pública por variabilidad climática y consolidación del fenómeno de El Niño, luego de que la ciudad registrara temperaturas de hasta 37,2 grados centígrados y las autoridades advirtieran sobre una reducción en las lluvias que podría afectar el abastecimiento de agua para la población.

De acuerdo con Noticias RCN, la medida fue adoptada por el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres (Cdgrd) durante una sesión extraordinaria en la que fueron analizados informes técnicos e hidroclimatológicos sobre las condiciones actuales y los pronósticos para los próximos meses.

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Con la declaratoria, el Distrito podrá activar mecanismos administrativos y presupuestales de excepción previstos en la ley para atender posibles emergencias asociadas a las altas temperaturas y al déficit hídrico.

Según informó la administración distrital, los registros hidroclimatológicos muestran un panorama marcado por temperaturas superiores a los promedios históricos y una disminución de las precipitaciones sobre las cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta, de donde proviene buena parte del recurso hídrico que abastece a la ciudad.

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Temperaturas récord y reducción de lluvias

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades, Santa Marta alcanzó los 37,2 grados centígrados, una cifra que representa aproximadamente cuatro grados por encima de su promedio histórico.

La Alcaldía explicó que esta anomalía térmica, sumada a la interacción con la Zona de Convergencia Intertropical y otros factores atmosféricos, anticipa un déficit importante de precipitaciones durante los próximos meses.

Durante la sesión extraordinaria del Cdgrd también fueron presentados soportes científicos y técnicos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que confirman la consolidación del fenómeno de El Niño y advierten sobre condiciones de altas temperaturas, disminución de lluvias y efectos asociados a los vientos en el territorio.

Las autoridades señalaron que este escenario podría afectar directamente los caudales de las cuencas abastecedoras de la Sierra Nevada, aumentando el riesgo de desabastecimiento de agua en distintos sectores del Distrito.

El pico Cristóbal Colón es la montaña más alta de Colombia con 5.775 metros de altura y está rodeado por importancia cultural y biodiversidad - crédito @colombia_hist / X
La reducción de lluvias genera preocupación por el impacto en las cuencas de la Sierra Nevada que abastecen de agua a Santa Marta.- crédito @colombia_hist / X

La situación del agua genera preocupación

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades locales es el impacto que las condiciones climáticas pueden tener sobre las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.

Los análisis indican que la disminución de las precipitaciones podría traducirse en una reducción significativa de los caudales de los ríos y afluentes provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La administración distrital advirtió que este fenómeno podría comprometer el suministro de agua para miles de habitantes, además de generar afectaciones en actividades productivas de la zona rural.

Asimismo, los informes presentados durante la sesión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo alertan sobre el incremento del estrés hídrico en cultivos y plantaciones, una situación que podría impactar la producción agrícola y ocasionar pérdidas económicas en diferentes sectores del Distrito.

Coordinación institucional para atender la emergencia

De acuerdo con El Tiempo, Darío Linero, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), explicó que la declaratoria permitirá agilizar la coordinación entre entidades públicas, organismos de socorro y empresas de servicios públicos.

“Esta decisión nos permite articular esfuerzos con organismos de socorro y empresas de servicios como Essmar, Atesa y Air-e, para actuar de manera inmediata y oportuna ante los efectos de esta variabilidad climática”, indicó el funcionario.

Linero señaló además que en la región confluyen diversos fenómenos meteorológicos, entre ellos el fenómeno de El Niño y la temporada de ciclones y huracanes, lo que ha generado comportamientos atmosféricos que requieren seguimiento permanente por parte de las autoridades.

La Alcaldía reiteró que continuará trabajando de manera conjunta con las entidades responsables de la atención de emergencias para reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas actuales.

Ilustración en acuarela de una persona con uniforme azul y guantes, extrayendo sangre del brazo de un paciente. Se ve un torniquete y tubos en el fondo.
Autoridades recomiendan reforzar la hidratación y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos para la salud por las altas temperaturas

Las altas temperaturas también han generado preocupación entre especialistas en salud debido a los efectos que pueden tener sobre la población.

Médicos consultados por El Tiempo advirtieron que la exposición prolongada al calor puede provocar cuadros de deshidratación, agotamiento físico, golpes de calor y complicaciones cardiovasculares, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

El médico internista Carlos Martínez explicó que cuando la sensación térmica supera los 40 grados centígrados, el organismo puede presentar dificultades para regular adecuadamente su temperatura.

Según el especialista, las personas pueden experimentar síntomas como mareos, dolor de cabeza, aumento de la frecuencia cardíaca y desmayos, mientras que en situaciones más graves pueden presentarse complicaciones asociadas a golpes de calor.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron evitar actividades físicas intensas entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, utilizar ropa ligera, mantenerse hidratado y reducir la exposición directa al sol durante los horarios de mayor radiación.

Incrementa el riesgo de incendios forestales

Otro de los riesgos identificados por las autoridades está relacionado con la posibilidad de incendios de cobertura vegetal.

Las condiciones de sequedad, sumadas a las altas temperaturas y a los fuertes vientos que suelen presentarse en esta época del año, aumentan la probabilidad de emergencias en sectores rurales y zonas cercanas a la Sierra Nevada.

Los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente debido a que una quema no controlada o cualquier foco de ignición podría derivar en incendios de rápida propagación.

Las autoridades también advirtieron sobre posibles afectaciones a ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas que abastecen a comunidades rurales del Distrito.

Las altas temperaturas, los vientos y la sequedad de la vegetación aumentan el riesgo de incendios forestales en la región. - crédito Cuerpo de bomberos
Las altas temperaturas, los vientos y la sequedad de la vegetación aumentan el riesgo de incendios forestales en la región. - crédito Cuerpo de bomberos

Aumenta la demanda de bebidas y productos para la hidratación

Mientras las autoridades avanzan en la implementación de medidas preventivas, algunos sectores comerciales han reportado cambios en los hábitos de consumo de residentes y visitantes.

Comerciantes ubicados en sectores turísticos como El Rodadero señalaron que durante las últimas semanas se ha incrementado la venta de agua embotellada, jugos naturales, limonadas, helados y otras bebidas frías.

Según el medio, la misma situación se ha registrado en cafeterías y restaurantes del Centro Histórico, donde turistas nacionales y extranjeros buscan alternativas para mitigar los efectos de las altas temperaturas.

Aunque la actividad turística continúa desarrollándose con normalidad, empresarios del sector indicaron que muchos visitantes han optado por modificar los horarios de sus recorridos para evitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Por ahora, los pronósticos indican que Santa Marta continuará registrando temperaturas superiores a los promedios históricos y una reducción significativa de las precipitaciones, razón por la cual las autoridades mantienen las medidas de seguimiento y prevención frente a los posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño y a la variabilidad climática.

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