Proyecto de rebaja de sueldo de los congresistas, Cathy Juvinao respondió a las críticas: “Nunca prometí que se iban a bajar los salarios ya”.

La congresista ha sido blanco de varias críticas en los últimos días. Foto: @CathyJuvinao

Los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y Cathy Juvinao han liderado el proyecto que busca reformar el Congreso de la República, realizando modificaciones en salarios y tiempo de vacaciones, así como buscarán medidas para acabar con el ausentismo y la mermelada. Sin embargo, uno de los temas que más ha generado comentarios es la de los pagos que perciben los representantes a la Cámara y senadores mensualmente, pues la reducción que se propone no se ejecutaría sino hasta el 2026.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Cathy Juvinao ha liderado este proyecto que busca acabar con los privilegios que tienen los congresistas y esta fue su bandera de campaña, luego algunos miembros del Pacto Histórico decidieron apoyarla. Sin embargo la polémica se formó porque la propuesta de realizar las modificaciones se presentó para que se empiece a ejecutar hasta dentro de 4 años, por lo que ellos no se verían afectados con estos cambios.

La congresista ha sido cuestionada también por unas declaraciones que dejó una entrevista con La W en donde afirmó que, “no cabe la comparación de la labor legislativa con la de un trabajador de cualquier otra profesión. No es lo mismo. La dinámica no es igual. La responsabilidad que tiene un legislador de pensar las leyes del país...”; Sin embargo decidió aclarar lo dicho y afirmó, “por favor, no poner palabras en mi boca que no he dicho. No he dicho que sea una labor extraordinaria. He dicho que es distinta. Lo primero que debemos desnaturalizar es el receso legislativo como vacaciones. No son vacaciones. En el receso legislativo un congresista juicioso está trabajando con su equipo jurídico”.

Esto le puede interesar: “Por un lado mienten y por el otro transan con delincuentes”: Enrique Gómez, excandidato presidencial, criticó fuertemente a Cathy Juvinao y Gustavo Bolívar

Esto hizo que muchos la criticaran y la cuestionaran, pues algunos consideraron que habían mentido con respecto a la reforma en el Congreso. Sobre esto, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, extendió su voz de solidaridad con la representante a la Cámara y su colega, Gustavo Bolívar, pues también ha sido señalado por algunos ciudadanos y figuras políticas.

“Mi solidaridad con Cathy Juvinao y Gustavo Bolívar. Ambos son consecuentes luchadores contra la corrupción. Es cierto que a veces es difícil entender las inmensas dificultades que implica remover los privilegios en las instituciones del poder. Pero eso no valida ataques injustos”, afirmó el senador en su cuenta de Twitter.

También puede leer: Así fue el enfrentamiento de Paloma Valencia y Cathy Juvinao en Twitter

Juvinao reaccionó a este mención y afirmó que, “lo asumo como gajes del oficio, apreciado senador. He resistido los ataques más feroces en redes durante años. Pero el tiempo siempre ha demostrado la rectitud en nuestro actuar y la convicción en nuestros propósitos. Esta vez no será distinto”.

En un reciente diálogo con la Revista Semana, la congresista Cathy Juvinao volvió a referirse a la cuestionamientos que le han hecho por la reforma al Congreso y afirmó, “yo asumo las críticas, pero nunca prometí en campaña que se iban a bajar los salarios ya. Yo me lancé al Congreso, porque entendí cuáles eran los errores de estas iniciativas en el pasado”.

SEGUIR LEYENDO: