Paloma Valencia aseguró que las atrocidades cometidas por el estado “eran legítimas”, David Racero le respondió: “Evidencia un profundo desconocimiento”

Alejandro Gaviria fue designado como ministro de Educación por el presidente electo Gustavo Petro y ya recibió una enorme cantidad de críticas por parte de algunos miembros de la oposición debido a la decisión que tomó de que el Informe de la Comisión de la Verdad se pueda enseñar en los centros educativos de todo el país.

Esta decisión no fue bien recibida por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien explicó sus razones para que los niños no sean parte de, lo que ella considera, un adoctrinamiento. “me parece un exabrupto. Me parece que es un abuso y una ofensa para todos los colombianos que le dijimos NO, en las urnas, a ese acuerdo -el de paz con las Farc- y que ganamos. Nosotros rechazamos esas instituciones politizadas donde no estuvieron representados ni los empresarios, ni los campesinos, ni las fuerzas políticas, ni siquiera los mandatarios que han gobernado”

Pese a las críticas, Gaviria se ha mantenido firme con su decisión y señaló que, “esto no es un adoctrinamiento, no es una ideología. Es una conversación sobre algo que necesita el país, en mi opinión. Todas las naciones necesitan un relato y ese relato, en un país como Colombia, con una historia trágica de ignominia, de sufrimiento humano, necesita respetar el dolor de las víctimas”,

La congresista mantuvo su postura y siguió rechazando esta decisión por parte del designado ministro de Educación y en su cuenta de Twitter afirmó que, “claro que el Estado cometió errores, pero no puede ser equiparado a la guerrilla y los paramilitares. Grupos ilegales jamás contaron con la legitimidad del Estado y sus fuerzas”. Luego en otra publicación señaló, “reconocer las atrocidades que cometió el estado legítimo, defendiendo a los Colombianos y buscando el bienestar de todos, no implica (ni requiere) equipararlo a guerrilla y paras”

Además afirmó que, “Una narrativa mucho más constructiva (y verdadera) es: Los para y la guerrrilla fueron y son monstruosos. El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”,

Sobre esta publicación, el presidente de la cámara de Representantes, David Racero, respondió a la senadora del Centro Democrático y resaltó que, “Ninguna “atrocidad” es legítima. Venga de dónde venga. Pero menos aún para el Estado en un escenario de conflicto armado. La senadora Paloma Valencia evidencia un profundo desconocimiento y desprecio por el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución”.

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico también manifestó que, “Aún más, un profundo desprecio por las víctimas. Querer reducir los crímenes a “errores” o “acciones legítimas”, es algo profundamente revictimizante”

Paloma Valencia, quien ha cuestionado y criticado varios de los nombramientos realizados por el presidente electo en su gabinete, aclaró que, “los falsos positivos fueron atroces, no fueron legítimos ni fueron en defensa de los ciudadanos. Pero el Estado Colombiano es y ha sido legítimo en toda nuestra historia republicana. Ha actuado siempre en defensa d los ciudadanos. Otra cosa son las acciones de funcionarios corruptos”.

Además la congresista de derecha aclaró que, “una cosa son unos servidores públicos monstruosamente corruptos y que hayan cometido atrocidades. Otra muy distinta es el Estado. Es clave hacer esa distinción”.

