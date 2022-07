Isabella Santodomingo se refirió a la crisis de los 50 años: “Ya no quiero asustarme por el futuro”

Isabella Santomingo. Foto: Instagram @isabella.santodomingo

La actriz colombiana, Isabella Santo Domingo, relató su experiencia después de llegar a las 50 años y la menopausia, una de las etapas más duras de su vida.

Durante los últimos días Santo Domingo se ha dedicado a lo que más le gusta: escribir, crear y reírse de sí misma. Para el próximo año lanzará su próximo libro, cuyo título tentativo será: Mujer, trauma de la vida real, en el que relatará toda su experiencia en cómo padeció, lloró y vivió la crisis de los 50 años y la aparición de la menopausia.

“Empecé a reflexionar sobre lo que ha sido mi vida y básicamente pensé: he hecho cosas de las que me siento orgullosa, tengo una hoja de vida más o menos decorosa, he podido materializar muchos de mis sueños. Pero entonces comencé a sentirme sola y pensé cómo es salir con alguien de mi edad, cómo hace uno para conquistar, empecé a sentirme insegura, porque cuesta un poco aceptar que los años llegan, que ya no te ves como antes”, contó la presentadora barranquillera.

Además, la escritora continúo su reflexión, “aparte, se juntó todo: pandemia, encierro, volver a vivir con mi hija, de 26 años, que ya tiene su vida… Un día salí a patinar, me partí un tobillo y dije: ¡qué estoy haciendo! Ya no tengo 20 años. Todo eso fue un choque increíble, empecé a sentirme aislada, invisible, a decir el mundo es de los jóvenes, ¡qué cruel! Y yo nunca había pensado así, pero me daba pereza todo, aumenté de peso, me vi arrugas, hasta llegué a pensar que la vida era de los demás y que lo más fácil era esconderme”.

Cabe mencionar que durante pandemia tuvo complicaciones de salud tanto físicas como mentales. La ansiedad fue uno de los principales trastornos que la ataco, a causa del encierro para evitar el contagio masivo de contagios de coronavirus. Sin embargo, a casusa de su aumento de peso, y tras un par de citas al médico, se dio cuenta de que estaba padeciendo de apnea del sueño moderada y de prediabetes.

De acuerdo con su testimonio, aunque también cocinaba para sus amigos, empezó a comer mucho, incluso, tuvo un accidente en uno de sus tobillos. La lesión en su pie la tuvo en cama durante dos meses, situación que no le permitía ejercitarse.

“Hasta que comencé a caer en cuenta que yo tampoco he sido la mujer que quiere ser reconocida por cómo se ve, yo siempre he tenido una mentalidad creativa y por eso es que quiero ser recordada”, mencionó la actriz de 54 años.

Luego de aceptarlo, Isabella se atrevió a publicar un video en sus redes contando con sinceridad su experiencia, muchas mujeres la aplaudieron y se identificaron. A partir de esto, la actriz barranquillera comenzó a estudiar intensamente sobre lo que hoy llama “la experiencia femenina”.

“Hay que hablar de esto con humor, normalizar todas las etapas de la mujer y dejar de verlas como algo de lo que poco se habla, porque lo fácil es tildarnos de histéricas. Insultar con el término ‘vieja menopáusica’, pues está muy mal”, diijo Isabella.

Es por esta razón que Santo Domingo habla sobre la importancia de charlar estos temas desde temprana edad, “yo le cambio el significado a la menopausia por menos pausa, porque a partir de aquí vienen los mejores años de la vida, ya no tengo grandes responsabilidades y hay mucho por hacer”, reflexionó.

“Cambié mi manera de ver la vida, ya no quiero asustarme por el futuro. En la medida que acepté los cambios, todo comenzó a fluir. Vivir el día a día es lo mejor, hacer lo que te gusta, no hacer nada por compromiso o porque toca, ¡qué rico poder hacer lo que se quiera!”, contó la escritora barranquillera.

Por eso se siente orgullosa de la última vez que alguien le preguntó la edad con asomo de duda. “¡Dije 54! Me sentí tan liberada y tan bien”, concluyó la presentadora colombiana.

