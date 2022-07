Junior se impuso con autoridad ante Nacional en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia

Junior jugará este domingo 31 de julio ante Águilas Doradas en condición de visitante por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor II, mientras que Nacional recibirá el próximo lunes al Deportivo Pasto con la obligación de ganar para conseguir la primera victoria del campeonato.

El Junior de Barranquilla recibió a Atlético Nacional en el Metropolitano por los cuartos de final de la Copa Colombia, allí el Tiburón sacó ventaja al derrotar 2-0 al vigente campeón colombiano y puso un pie en las semifinales.

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera no pasan por un buen momento en la Liga BetPlay Dimayor II en el que no han podido ganar y no cambiaron el chip ante los Rojiblancos que volvieron a imponerse con autoridad ante el Rey de Copas que sigue sin levantar cabeza luego de obtener la estrella 17 en el semestre pasado.

En las primeras de cambio, el equipo de Juan Cruz Real intentó sorprender a Nacional luego de un saque de banda desde el costado derecho que Fabián Sambueza la mandó por arriba de la portería custodiada en esta ocasión por Aldair Quintana.

Con el correr de los minutos Junior fue perdiendo la intensidad, lo que le permitió al cuadro Verdolaga asentarse en el terreno de juego y tener mayor control de la pelota, aunque sin mayor profundidad.

Al minuto 35, caería el primero de la noche tras un centro desde el costado izquierdo de Fredy Hinestroza que conectó de cabeza Carmelo Valencia, quien se anticipó a la defensa verde para vencer la resistencia de Aldair Quintana, que no pudo evitar la caída de su arco.

Sobre el final, Atlético Nacional tuvo una opción clara con Jefferson Duque que hizo un enganche extra y su remate con izquierda pasó cerca de la portería. Los asistentes en el Metropolitano pasaron saliva ante la chance del conjunto antioqueño.

Segundo tiempo

Para el complemento, Juan Cruz Real realizó una variante al mandar al campo de juego a Edwuin Cetre por el argentino Fabián Sambueza para tener mayor movilidad y aprovechar la lentitud en los retrocesos de Atlético Nacional.

Sobre el minuto 54, Yesus Cabrera impactó la pelota desde fuera del área, pero Aldair logró contener el remate dando rebote y para su infortunio le cometió una pena máxima a Edwuin Cetre, que fue el mismo encargado de ejecutar el cobro con remate a media altura al palo de la mano derecha y puso el 2-0.

El tercero llegó tras un cobró de tiro de esquina desde el costado derecho de Edwuin Cetre que Nilson Castrillón cabeceó al ganarle el duelo a sus rivales y dejar el 3-0 definitivo a los 85 minutos.

El partido de vuelta será el próximo jueves 4 de agosto en el Atanasio Girardot, en donde Nacional tendrá que remontar si quiere continuar con su defensa del título y conseguir el tiquete a las semifinales del torneo.

Por otro lado, el Junior jugará este domingo 31 de julio ante Águilas Doradas en condición de visitante por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor II, mientras que Nacional recibirá el próximo lunes al Deportivo Pasto con la obligación de ganar para conseguir la primera victoria del campeonato.

Formaciones:

Junior de Barranquilla: Sebastián Viera; Nilsón Castrillón, Cesar Haydar, Daniel Rosero; Walmer Pacheco, Fabián Sambueza, Daniel Giraldo, Didier Moreno, Fredy Hinestroza, Yesus Cabrera; Carmelo Valencia.

Entrenador: Juan Cruz Real

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Cristián Castro, Danovis Banguero; John Duque, Alexander Mejía, Dorlan Pabón, Jarlan Barrera, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

Entrenador: Hernán Darío Herrera

