Arelys Henao y Pipe Bueno dedicaron emotivos mensajes a Darío Gómez

Pipe Bueno y Arelys Henao despidieron a Darío Gómez a través de sus redes sociales.

Han sido varios los artistas que han lamentado a través de sus redes sociales el fallecimiento de Darío Gómez, considerado el rey del despecho. Uno de ellos fue Pipe Bueno, quien compartió con sus seguidores la emoción que le produjo tener en su más reciente producción musical la participación del nacido en San Jerónimo.

En el emotivo mensaje, Pipe Bueno no logró contener las lágrimas al referirse al máximo exponente del género popular: “Don Darío Gómez para la canción Guaro Remix siempre me atendió con el cariño que me brindó, respeto y forma tan bonita que siempre hablaba de mí y estuvo súper a disposición. Doña Olga se encargó mucho de que esto sucediera”.

En el clip expresó la felicidad que le produjo haber grabado Guaro Remix, el estreno de 2021 en el que además participó junto a otros exponentes como Luis Alberto Posada, el Charrito Negro, entre otros, indicando que la partida de Darío Gómez le pegó bastante duro.

“Se tomó sus buenos tragos como siempre para grabar y hoy día tengo el privilegio de haber grabado esta canción… Tal vez porque nunca, ni siquiera contemplé que esto podía llegar a suceder, se nos va una leyenda, nuestro rey del despecho, nos quedaron faltando muchos años de tu música y unas cuantas borracheras juntos”.

Otro de los mensajes que envió en el clip el intérprete de Te hubieras ido antes fue de agradecimiento por el camino que recorrió Darío Gómez a lo largo de su carrera “a punta de machete musical, abriendo espacio para un género que antes era visto de otra manera” y aseguró que “el legado está súper claro”.

Para concluir la despedida a un grande de la música popular, Pipe Bueno cerró su mensaje con un sencillo pero contundente: “que en paz descanse EL REY DEL DESPECHO”.

Pipe bueno rompìó en llanto

Lo propio hizo Arelys Henao, quien compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotografías de los múltiples encuentros que tuvo con Darío Gómez, con quien también llegó a grabar la canción La reina y el rey para 2015, cuando este género musical comenzaba a tomar fuerza en las zonas rurales de Colombia.

“Tantos momentos que hoy pasan por mi mente que parece increíble su partida @elreydeldespecho gracias por tanto mi maestro”, fue el mensaje con el que la cantante acompañó las postales junto al paisa.

Las reacciones de los seguidores de la artista y sus amigos más cercanos no tardaron en aparecer, entre los que se encuentran el presentador Iván Lalinde, quien expresó lo importante que era Darío Gómez en la carrera musical de Henao; lo propio hizo la actriz Mariana Gómez, que interpretó a la cantante de música popular en la novela que llevó su mismo nombre: “te abrazo fuerte, fuerte, hermana mía”.

El mensaje que dedicó Arelys Henao a Darío Gómez por su fallecimiento. Tomada de Instagram @arelyshenao

Shaira también compartió un pantallazo de la conversación que sostuvo con el llamado rey del despecho, en la cual se evidenció un intercambio de halagos, en el que el antioqueño expresó “admirar la voz” de su colega. Al respecto, Shaira le contestó: “Yo también lo admiro”.

Posteriormente, en la misma charla, Darío Gómez le dijo: “... Te conocí por mi hija Catalina y mis nietas. ¡Les gusta mucho como cantas también!”.

Tras publicar este viejo chat, sobre la imagen Shaira escribió un mensaje con el que dio cuenta de que nunca logró conocer personalmente a Gómez, a quien considera como “el más grande” de la música popular.

“No tuve el honor de conocerlo en persona, quizá nos cruzamos en algunos eventos... hoy lastimosamente parte de este mundo el Rey del despecho, el más grande de la música popular por siempre... Descanse en paz maestro, qué mal que no nos alcanzamos a ver en persona”.

SEGUIR LEYENDO: