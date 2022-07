Yina Calderón aclaró su vínculo con el negocio de modelos webcam

Yina Calderón debió aclarar la relación que tiene con su nuevo emprendimiento de contenido para adultos. Tomada de redes sociales.

Uno de los emprendimientos que ha cobrado mayor fuerza en los últimos años es la producción y generación de contenido para adultos, ya sea accediendo a las diferentes plataformas como OnlyFans, o por el montaje de estudios webcam para hacer sus transmisiones y contratar personal capacitado para la generación de dinero a través de este tipo de herramientas.

El pasado 15 de julio, una de las celebridades que reveló que estaba recurriendo a la creación de contenido para adultos fue Yina Calderón, quien señaló haber tenido esta información en secreto debido a que esta actividad es considerada un tema tabú en algunos lugares.

“Yo tengo ‘webcam’, estamos por abrir otro próximo. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es ‘webcam’. Si usted, chica, está en Bogotá y quiere trabajar con nosotros, yo les voy a dejar un número de contacto para que, bebé, trabaje con nosotros; hombres, mujeres, no me importa la edad, me importa la actitud, obviamente mayores de edad”, agregó Calderón, aclarando que no es ella quien produce el contenido, sino que es un jugoso negocio en el que decidió emprender.

Recientemente, la DJ utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar algunos puntos respecto a esta situación, pues sus seguidores entendieron que Calderón ahora se estaba dedicando a ser modelo webcam para aumentar sus ganancias y en vista de las constantes preguntas, debió salir a desmentir tal información a través de una ronda de ‘preguntas y respuestas’.

El interrogante vino de parte de uno de sus seguidores que le indicó: “¿Cómo así, ahora eres webcam o vas a abrir un estudio?”.

Inmediatamente, la empresaria respondió lo siguiente: “No mi amor, yo no soy webcam, no sé si lo estoy pronunciando bien… tampoco lo pienso ser porque yo me dedico a otra cosa, pero me gustan los negocios así que voy a montar un estudio”, aseveró la DJ a través de sus InstaStories.

Posteriormente, agregó a su comunicado que lo que está haciendo es el montaje del lugar en el que se encontrarán las personas interesadas en transmitir contenido para adultos, además, como lo indicó a mediados de julio, también se encuentra en la búsqueda de mujeres y hombres que quieran laborar en su nuevo emprendimiento.

A continuación puede ver la aclaración que entregó Yina Calderón, acerca de si cambiará su trabajo de DJ por ser modelo webcam:

Sus seguidores le cuestionaron su nuevo emprendimiento de estudio para producir contenido para adultos

Las reacciones de parte de algunos de sus detractores no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento La Chismosa News se encargó de replicar la respuesta de Yina Calderón que ha generado molestia por su falta de claridad en las cosas, ya que algunos le reclaman su indecisión y otros la tratan de mentirosa.

Nuevamente, la falta de claridad en la información que brinda a través de sus redes sociales le pasa cuenta de cobro a la empresaria, pues ha ocurrido lo mismo que con su reality show para personas de talla grande. Adicionalmente, también se retractó en otras oportunidades con su comportamiento, así como premios de algunos concursos.

También, la creadora de contenido señaló que hace tres meses viene probando un fondo de inversión digital que fue recomendado, explicó que a ella y a su familia le ha funcionado esta nueva oportunidad y es por eso que decidió compartir la información con quienes la siguen en redes sociales para que también tengan la oportunidad de invertir eventualmente.

