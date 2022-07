JEP llama a rendir versión al excomandante del Ejército Mario Montoya por caso de ‘falsos positivos’

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la justicia transicional citó al general retirado en el marco del subcaso de Antioquia, una de las seis zonas priorizadas en el caso que investiga las ejecuciones extrajudiciales. (COLPRENSA - ARCHIVO)

Este martes 26 de julio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a rendir versión al general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército de Colombia entre 1991 y 2008, en el marco del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, luego que fuera mencionado en varios informes entregados al tribunal de paz por víctimas e instituciones del Estado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la justicia transicional citó a Montoya los próximos 28 y 29 de septiembre para que entregue su versión frente a la investigación que se adelanta en el marco del subcaso de Antioquia, una de las seis zonas priorizadas en el caso que investiga las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’.

“A partir de la información acopiada por la JEP, se logró establecer que cuando el alto oficial fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Medellín, entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003, se presentaron crímenes asociados con ‘falsos positivos’ perpetrados por miembros de unidades adscritas a esa unidad militar”, señaló la justicia transicional.

A su vez, indicó que dentro de los informes que serán puestos a disposición del excomandante del Ejército, quien fue imputado por parte de la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad de 104 casos de ejecuciones extrajudiciales, se encuentran documentos presentados ante la JEP por el ente investigador, y otros tres entregados por organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.

De igual manera, el general Montoya recibirá 16 versiones de comparecientes que han hecho referencias a su comandancia, las cuales pertenecen a miembros del Batallón de Artillería No.4 Jorge Eduardo Sánchez, el cual hace parte de una de las seis unidades militares adscritas a la Cuarta Brigada, entre 202 y 2003.

“La Sala de Reconocimiento también ha encontrado que el compareciente fue mencionado en tres solicitudes de información realizadas por autoridades municipales respecto del paradero, en ese momento, de personas dadas por desaparecidas que luego fueron reportadas como bajas en combate”, concluyó la JEP frente al que sería el segundo llamado al general Montoya por el caso de falsos positivos.

Este anuncio se conoce días después que algunos excomandantes de las Fuerzas Especiales de Medellín (AFEUR) acusaran a reconocidos generales, quienes se desempeñaron como comandantes del Ejército, de tener pleno conocimiento de las bajas extrajudiciales, inclusive, en los testimonios ante el tribunal de Paz, señalaron como llegaban a ser castigados por no cumplir con las muertes exigidas.

El mayor Hernando García habló del general Mario Montoya, de quien dijo que fue amenazado con vender refrescos debajo de un puente por no ‘servir para el Ejército’ al no cumplir con los homicidios exigidos a civiles presuntamente.

“Yo no quise al principio meterme, yo reevalué las cosas para mi vida, intenté hablar con el general y decirle, hombre mi general, hablé con el general González, hablé con el general Pico, hablé con el general Montoya, dije esto va a ocasionar un problema. Me llama el general Montoya y me dice: aliste sus maletas que lo voy a mandar a vender bolis debajo de un puente en Bogotá, usted no sirve para el Ejército, y el general González me dijo voy a poner a aguantar hambre a sus hijas y a su mujer”, señaló el mayor.

