Por qué Sara Uribe no tienen novio, la presentadora respondió a sus seguidores en redes: “Tremendos petardos que hay por ahí”

Cada vez que Sara Uribe abre la ventana de preguntas desde sus Historias de Instagram para dar vía libre a que sus seguidores le hagan llegar sus interrogantes y comentarios, no falta quien quiera averiguar sobre su vida sentimental. Constamente la presentadora paisa da respuesta a estos planteamientos y ya son múltiples las veces en que ha dicho estar soltera, pues de parte de su comunidad en las redes sociales hay un insistente interés por saber si tiene pareja y/o las razones por las que prefiere no estar con nadie por ahora.

Ahora, en una reciente interaccción que tuvo con su público, el pasado domingo 24 de julio, un usuario directamente la interrogó: “¿Por qué no tiene marido?”; al respecto la también empresaria fue muy concreta y decidió responder con otra pregunta: “¿Necesito uno?”.

Sin embargo, ante un comentario de la misma índole, el cual decía: “Sara, ya te queremos ver con novio”, la exprotagonista de “Nuestra tele” se extendió un poco más en su respuesta, con la que dio cuenta de que no tiene ningún tipo de “afán” en tener una pareja en este momento.

“No saben la cantidad de mensajes que recibo así. Amores, no tengo afán, la verdad. Tremendos petardos que hay por ahí, prefiero esperar que pegarme de cuaqluier cosita. No tengo necesidad”, fueron sus palabras sobre el asunto.

Vale recordar que, la última pareja sentimental que se le conoció públicamente a Sara Uribe fue el futbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo. Sin embargo, la relación sentimental de la presentadora y el deportista desembocó en un punto final en 2020. En este par de años transcurridos, la modelo ha sido protagonista de especulaciones sobre algunos romances, pero ninguno fue confirmado y siempre ha asegurado seguir soltera.

¿Cómo está el hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín luego de su operación?:

Jacobo, quien actualmente va por sus tres años de edad, tuvo que ser operado de las adenoides y las amígdalas. Empero, todo con su cirugía salió bastante bien, de acuerdo con lo expresado por su propia madre desde las redes sociales. Fue así como por estos días de mediados de julio redactó en sus InstaStories:

“El príncipe de mamá está super bien. Lo operaron de amígdalas y adenoides; así que me les pierdo unos días para darle amor y no despegármele ni un segundo. Los amamos”.

A su vez, la empresaria también publicó algunas fotografías y videos de su hijo -el único que ha tenido hasta el momento- mientras estaba en el hospital. Paralelamente, también dejó algunas palabras en la leyenda de la publicación:

“Los superhéroes no siempre son los de la televisión, los hijos también lo son. Algunas veces están vestidos de Batman, en pijama o listos para entrar a cirugía y llegan a sanar heridas que están profundas y parece que nunca se aliviarán. Los hijos son superhéroes que liberan el estrés con sonrisas y abrazos y construyen castillos invisibles para que el corazón de uno se mantenga feliz. A Jaco le fue muy bien en su cirugía, está recuperándose como el gran Jacobo que es”.

“Yo no soy Petro, mor”: Sara Uribe después de que un seguidor le pidiera unas gafas:

Como es costumbre en Sara Uribe, a finales de junio pasado acudió a sus Historias en Instagram para hablar sobre su vida, aunque también respondió algunas preguntas que ni siquiera estaban relacionadas con su aspecto profesional o privado -como generalmente ocurre-, sino que además sacó a relucir algunas particulares solicitudes que le hicieron sus seguidores; por aquellos días, por ejemplo, un usuario le pidió unas gafas.

“Sara, necesito gafas y no tengo, tampoco tengo trabajo y ha sido muy difícil... Dios te bendiga”, fue el mensaje redactado por el seguidor en cuestión.

Enseguida, la presentadora paisa comentó que ella no es Gustavo Petro, presidente electo de Colombia (2022-2026); quien se posesionará el próximo 7 de agosto.

