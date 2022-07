La cómica opinión que tiene Frank Martínez de los gimnasios

Foto: Instagram @frankelflaco

En su desempeño como comediante, varias de las rutinas de Frank Martínez están inspiradas en la cotidianidad, por ejemplo, en uno de sus tantos shows habló de los gimnasios y seguramente hizo reír a más de uno con su opinión.

De este modo, durante estos días de mediados de julio el comediante publicó en sus redes sociales un fragmento de una de sus rutinas, clip que compartió en Instagram bajo el título de “Gimnasios de despechados”, ¿la razón?, porque según el antioqueño, varias de las personas que asisten a estos lugares lo hacen motivados por el deseo de tonificar su cuerpo tras alguan ruptura y, de este modo, ponerse más bueno o más buena, como se dice coloquialmente.

“Es que los gimnasios están llenos de despechados, a usted la vieja lo deja o su novio la deja a usted, como que el remedio es: -La chimb*, me voy a poner buena-; como quien dice, -me comió fea, me comió gurre, ahora sí va a ver como estaba de buena-... Yo digo, claro, a los gimnasios les conviene que la gente esté despechada, es más, no deberían tener instructores sino señoras cizañeras”.

Con esto último, Martínez explicó humorísticamente que una vez se vea a la persona recuperada de su tusa, la señora cizañera llegue precisamente a eso, a meterle la cizaña de haber visto a su expareja con otra persona y así mantener la clientela.

Al ver entre los comentarios de la publicación, por supuesto, los emoticones de risa abundan por doquier. Incluso, algunos de sus seguidores escribieron que en los gimnasios debería ponerse música popular y vallenato, dos géneros musicales muy conocidos porque sus letras son de desamor, de despecho y decepciones.

Frank Martínez estará en nuevo programa del Canal RCN:

Ya son varias las producciones de RCN en las que el comediante ha trabajado, para empezar, se le vio desenvolverse como participante en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2021). Aunque en un principio fue de los concursantes con menos habilidades culinarias, con el tiempo fue puliéndose en este aspecto hasta lograr ser parte de los cuatro finalistas, pero fue la actriz Carla Giraldo quien se quedó con el título de ganadora.

Este año hubo una nueva temporada del reality gastronómico y fue Ramiro Meneses (actor/director) quien ganó en esta oportunidad.

Tras ‘MasterChef Celebrity Colombia’ la audiencia nacional volvió a ver a Frank Martínez en otros programas del canal como ‘Metido en tu cocina’; en esta producción volvió a compartir set con el chef chileno Christopher Carpentier, quien se ha desempeñado como jurado en las cuatro temporadas que van hasta el momento de ‘MasterChef Celebrity’.

Ahora, el rostro de Frank Martínez volverá a verse en la pantalla de RCN, esta vez por cuenta de ‘Duro contra el mundo’, programa en el que también estará Chicho Arias, amigo y colega de Martínez, quien además estuvo como participante en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022).

Y, de igual forma que Frank, inicialmente el comediante iba un poco más atrás que el resto de los concursantes en cuanto a conocimientos gastronómicos, pero poco a poco logró ir avanzando y mejorándose como cocinero hasta el punto de ser finalista.

Es de resaltar que, ‘Duro contra el mundo’ contará con Maleja Restrepo como presentadora. Por otro lado, el programa ya se había presentado en Colombia en el año 2008, pero ahora vuelve renovado. Todavía falta conocer la fecha de estreno de esta nueva cara de la producción.

Imagen: RCN Televisión





