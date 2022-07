Así fue el primer viaje de Greeicy y Mike Bahía con su bebé en avión

Greeicy Rendón y Mike Bahía. Foto: Instagram @greeicy

Las aventuras de Greeicy Rendón y Mike Bahía con el pequeño Kai han generado cientos de reacciones entre sus seguidores de redes sociales. Tanto la actriz como el cantante vallecucano se encargan, constantemente, de compartir varios momentos junto con su primogénito, produciendo ternura, pero también angustia, y uno de esos momentos ocurrió recientemente al adentrarse en una travesía que ninguno había vivido antes.

A pesar de que el rostro del bebé no ha sido mostrado por sus padres, muchos seguidores andan pendientes de su corta vida, incluyendo el último post que realizó la artista sobre su primer viaje. A través de su perfil de Instagram, describió junto con varias fotos el itinerario de la familia.

“NUESTRO PRIMER VIAJE JUNTOS. Mike tenía un campamento creativo y nos invitó para acompañarlo. ¿La verdad? Tenía curiosidad de cómo iba a comportarse, pues era la primera vez fuera de casa… un lugar nuevo, muy caliente, los mosquitos… en fin mil preguntas y fue??? Maravilloso”, manifestó la intérprete de canciones como ‘Amantes’, ‘Destino’ y ‘Los besos’ ante sus 21.2 millones de fanáticos en Instagram.

Acto seguido, no escatimó en elogiar a su hijo unigénito: “Este muchacho se ganó su puesto en cada viaje de ahora en adelante. Un muchacho 1A. Una personalidad maravillosa”.

Dicho relato estuvo acompañado por varias fotos donde aparece ella junto con Mike Bahía y el pequeño. En total, la publicación ha recogido más de dos millones de ‘me gusta’ y cerca de 7.800 comentarios. Figuras como Mónica Rodríguez, Laura Tobón, Maleja Restrepo, Daniela Ospina y Llane reaccionaron positivamente a la publicación.

Cabe mencionar que en días pasados, a vallecaucana compartió a través de su cuenta de Instagram dos enternecedoras fotos donde aparece amamantando a su pequeño. Junto a ella se puede ver que estuvo bien acompañada por sus cuatro perritos. En la primera imagen aparece la artista concentrada mirando al bebé, en tanto que en la segunda sale mirando a la cámara con una sonrisa de oreja a oreja mientras Kai continúa alimentándose.

Junto con las imágenes que habrían sido tomadas por Mike Bahía, padre del pequeño, la cantante compartió un emotivo mensaje sobre su papel como mamá y si ello representaba un riesgo para la ejecución de sus demás proyectos laborales.

La también actriz escribió: “Y si… En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡¡claro que sos capaz!!”.

El post, compartido este jueves, alcanzó más del medio millón de ‘me gusta’ y cerca de tres mil comentarios, muchos de ellos admirando la incipiente labor de Greeicy como mamá. Incluso, reconocidas figuras de la música y el entretenimiento como Paola Jara, Luisa Fernanda W, Jennifer Muriel y Martina la peligrosa reaccionaron positivamente a las emotivas imágenes.

