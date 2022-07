Así será el recorrido de la etapa final en el Tour de Francia 2022

Este domingo 24 de julio finalizará la edición 109 de la carrera de ciclismo más importante del mundo: el Tour de Francia. El corredor danés Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma) se ratificó como virtual ganador en 2022 de la competencia que venía de conquistar por dos veces consecutivas el juvenil esloveno Tadej Pogačar.

Restan solo horas para que Vingegaard se monte en lo más alto del podio tras una etapa plana de 115,6 kilómetros que divide a las poblaciones de Paris La Défense Arena y París.

Esta será la última etapa de la competencia y prácticamente será toda en bajada, pasando de estar de los 302 a los 145 metros sobre el nivel del mar, con dos puertos de montaña de cuarta categoría.

Esta jornada final solo contará con un puerto de cuarta categoría que se corona en el kilómetro 43,3 (Côte du Pavé des Gardes), en el que los sprinters subirán por 1,3 kilómetros y un desnivel del 6,5 %.

Antes de llegar a meta, en el kilómetro 75,6, los ciclistas atravesarán un sprint intermedio (Paris-Haut des Champs-Élysées). En los Campos Elíseos habrá, pues, una bonificación para los 3 primeros ciclistas que pasen por el punto caliente de la etapa y esta los beneficiará en la clasificación por puntos con la camiseta verde, actualmente liderada por el belga Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma), con 480 puntos.

Los últimos 45 kilómetros serán en su mayoría llanos y servirán para acumular 669 metros de desnivel positivo a lo largo de la carrera en su edición 2022. Así será el siguiente recorrido en imágenes y altimetría de la última etapa de la carrera:

Recorrido de la etapa 20 del Tour de Francia 2022, contrarreloj individual entre Paris La Défense Arena y París

Nairo se defendió en la contrarreloj y conservó el sexto lugar en el Tour de France

La antepenúltima etapa del Tour de France la ganó el corredor del Jumbo Visma Wout van Aert, quien cruzó la línea de meta con un tiempo de 47 minutos y 59 segundos. El mejor de los colombianos fue Daniel Felipe Martínez, quien ocupó el puesto 20.

El pedalista colombiano del Arkéa Samsic, Nairo Quintana, hizo una muy buena prueba cronometrada, pese a que no es su especialidad, y defendió su puesto en la clasificación general y sigue en la sexta casilla a falta de una etapa. El boyacense finalizó en el puesto 42 y perdió 4 minutos y 8 segundos con Van Aert, el ganador de la etapa, y frente a Romain Bardet, séptimo de la general, no tuvo mayores problemas, pues el francés tampoco tuvo una destacada actuación y solo le descontó un minuto.

Por su parte, Rigoberto Urán terminó en el puesto 40, a 4 minutos de Van Aert. El Toro de Urrao habló al final de la etapa sobre su actuación y señaló que no tuvo un gran rendimiento y no se cumplieron los objetivos, pues el equipo no pudo ganar una etapa de la carrera francesa.

A menos de que algo extraordinario ocurra, Jonas Vingegaard será el campeón del Tour de Francia, cuyo tiempo en la clasificación general es de 76 horas, 33 minutos y 57 segundos. Nairo Quintana es el mejor colombiano de la carrera, pues se sitúa en el puesto 6 de la clasificación general (a 17 minutos y 24 segundos de Vigegaard), mientras que Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez subieron a las casillas 26 y 30 de la tabla con tiempos de diferencia de 1 hora, 47 minutos y 57 segundos y 2 horas y 36 segundos, respectivamente, con respecto al líder.

Cabe mencionar que arriba de Nairo Quintana están situados los corredores Aleksandr Vlásov, David Gaudu, Geraint Thomas y Tadej Pogačar, quien –como segundo del Tour y campeón defensor del Maillot June– está separado a 3 minutos y 34 segundos de Vingegaard.

