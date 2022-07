Balance de los colombianos en el Tour de Francia: Nairo fue el mejor, Rigo lo intentó en las fugas y Dani Martínez destacado como gregario

Daniel Martínez, Nairo Quintana y Rigoberto Urán en el Tour de Francia 2022

El Tour de Francia 2022 llega a su final con un resultado que aunque no era del todo imprevisible, sí causa un poco de sorpresa que un corredor como el bicampeón de la carrera, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), haya cedido ante el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) prácticamente en los terrenos en donde siempre destacó como el más poderoso. Mientras que los colombianos solo pudieron ir día a día previendo lo que pudieran hacer ante el “exagerado” ritmo que impusieron los jóvenes corredores principales.

Para esta edición, en especial, se habló del protagonismo que resultó teniendo el calor que por estos días azota a Europa. Las condiciones de carrera fueron realmente decisivas para los ciclistas, pues tuvieron que pedalear más de 3000 km bajo la tormentosa temperatura superior a los 40 grados en ocasiones; esto ha hecho que incluso la hidratación se diera de manera más continua que en otras ediciones para que los deportistas no tuvieran bajones.

Por otro lado, el covid-19 hizo su parte sacando de competencia a un grupo amplio de corredores, entre ellos a Warren Barguil (Arkea Samsic), Enric Mas (Movistar Team), Chris Froome (Israel Premier Tech), el italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), además del danés, animador de la carrera en los primeros días, Magnus Cort Nielsen (Ef Education EasyPost).

Poco a poco se fue depurando la competencia, dejando a otros corredores improvistos de sus gregarios por contagiarse del virus. Ese, incluso, fue el caso de Tadej Pogacar, quien perdió a varios de sus lugartenientes en el transcurso de la competencia hasta quedar solo con 3 de ellos. Con mayor suerte contó Vingegaard, pero no por mucho, pues perdió a Primoz Roglic por caída y al neerlandés Steven Kruijswijk por la misma cuestión.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard en el Tour de Francia 2022. Foto: Getty Images

Nairo Quintana termina sexto en la general, pero no cedió en coraje

El boyacense llegó con la firme convicción de estar entre los tres mejores de la clasificación general y aunque por diferentes circunstancias de carrera no lo logró, sí dejó en evidencia el gran coraje que aún hoy a sus 32 años lo acompaña para pelear una competencia como el Tour de Francia.

Quintana corrió con menos piernas, pero con más inteligencia, pues su margen de error fue quizás menor que en otras ediciones en donde finalmente no estuvo en el top 10 ni logró destacar en la clasificación de la montaña. El objetivo principal para este Tour de Francia era principalmente estar en el podio y ganar en lo posible una etapa.

Ninguna de las dos pasó, pero demostró que aún puede regular y conservar la calma en los días de crisis para no perder todo un trabajo de varios meses por una sobreesfuerzo inútil que lo relegaría a posiciones lejanas del top 10. El colombiano estuvo cerca de estar en el top 5, pero en la última jornada en los Pirineos se salió de punto ante su principal perseguidor el francés David Gaudu (FDJ), quien no dudó en atacar al cafetero aprovechando que no pasaba por un buen momento al final de la etapa 18.

Le puede interesar: Nairo Quintana y su balance de lo hecho en el Tour de Francia: “Hace años que no había estado así tan cerca”

Nairo Quintana concluye el Tour de Francia 2022 en la casilla 6 de la general. Foto: Arkea Samsic.

Nairo cierra una participación sobresaliente en la ronda gala a pesar de ceder el penúltimo día en la contrarreloj para quedar en la sexta casilla. “Es un Tour muy rápido, ha sido exageradamente rápido, lo que se ha escuchado por ahí que es el Tour más rápido de la historia y estar en el top 10 es bueno”, comentó antes de llegar a los Campos Elíseos el domingo.

Rigoberto Urán se sincera y admite que no cumplió con ningún objetivo

Rigo llegaba como el líder de la escuadra estadounidense EF Education EasyPost de cara a la general de la ‘Grande Boucle’, sin embargo, su arranque en la competencia no fue la mejor y desde entonces marcaría el camino por el que iría en adelante el antioqueño en la prueba francesa.

Pues tras perder poco más de 1 minuto en la general frente a quienes serían sus principales oponentes en la general no se recuperó moralmente. Ese sería el primer golpe que recibiría, puesto que más adelante llegarían las caídas que le dejarían algunas molestias físicas en su cuerpo, lo cual se notó cuando llegó la alta montaña en los Alpes en donde finamente se entregaría en sus intenciones de escalar posiciones en la general.

Rigoberto Urán EF Education Easy Post en el Tour de Francia 2022

El corredor de Urrao, Antioquia tomó la competencia con una mentalidad diferente, pensando más en las escapadas para ir por victorias de etapa en varias ocasiones, intentos sin éxito, dado que la disputa por la camiseta amarilla hizo que el pelotón no diera mucho espacio para que las fugas llegaran a buen término en distintas jornadas. Rigoberto concluye en el puesto 26 a más de una hora de Vingegaard, quien se subirá al podio como el mejor de la competencia a su 25 años.

Daniel Martínez renació en la tercera semana del Tour de Francia

Algo que se creía tener claro desde que se anunció que Daniel Felipe Martínez iba al Tour de Francia era que sería un oponente importante para los rivales más destacados de la carrera. Pues basta con ver la grandiosa temporada que ha tenido con el Ineos Grenadiers para incluso ponerlo entre los favoritos al título, según un portal especializado en el deporte pedal como el británico CyclingNews, algunas semanas antes del ‘Grand Départ’ de la competencia más importante del mundo sobre bicicleta en Dinamarca.

El cundinamarqués supo labrar desde muy temprano en el año un espacio para liderar a la escuadra británica ante la considerable ausencia de Egan Bernal, su líder. Con los resultados que empezó a dar desde el Campeonato Nacional de Ruta en donde se quedó con la camiseta tricolor de la crono, Daniel se notó motivado a dar un buen espectáculo en su viaje a Europa, pues en las primeras tres competencias por etapas quedaría en el podio: 3° en la Vuelta al Algarve en Portugal, 3° en la París Niza y posteriormente sellaría su exhibición de gran condición física quedando campeón de la Vuelta al País Vasco.

Puede leer: Hinchas de Atlético Nacional no podrán entrar al partido contra Deportes Tolima en Ibagué

El Tour de Francia no es una carrera generosa, es quizás la menos agradecida frente a la preparación que puedan tener los corredores; la ronda gala no da tregua en su lucha, por lo que una decaída de salud se cobra muy caro y eso lo supo esta vez Martínez, quien sufrió de problemas respiratorios que casi lo obligan a abandonar la carrera.

Daniel Felipe Martínez Foto: Team Ineos Grenadiers

Daniel se vio apoyado por su equipo en aras de que continuara y fuera de ficha clave para la tercera semana de Geraint Thomas quien finaliza en la tercera posición del podio. No obstante, el propio equipo le dio la libertad de meterse en diferentes escapadas para que peleara por victorias de etapa, pero no pudo conseguir ninguna por la misma razón por la que Urán no logró tampoco.

El Tour de Francia termina con un Daniel Martínez en mejores condiciones y con grandes sensaciones sobre su trabajo final, que en un principio le venía cobrando factura a nivel mental, pues pasó de ser un favorito a estar en la ‘gruppeta’ en algunas etapas.

Como balance general, los colombianos no se entregaron a pesar de no cumplir su objetivos para sus equipos, los tres fueron competitivos y buscaron hacer su carrera acorde a las capacidades que fueron encontrando cada día, pues las grandes estrellas en el Tour de Francia, pusieron la vara muy alta en esta edición.

SEGUIR LEYENDO: