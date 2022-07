Andrea Valdiri, así fue la celebración de sus 31 años: “El mejor cumpleaños de todos”

Influenciadora colombiana Andrea Valdiri. Foto tomada de Instagram.

El pasado sábado 23 de julio Andrea Valdiri estuvo de celebración, pues la influenciadora barranquillera realizó el festejo de sus 31 años. Como ya ha ocurrido en anteriores oportundiades, desde sus redes sociales la también bailarina dio muestra de lo que fue su fiesta por esta nueva vuelta al sol.

Para empezar, la creadora de contenido publicó algunas fotografías en las que se le ve posar con su torta de cumpleaños, al respecto escribió en la leyenda: “En mis 31 años me siento de maravilla, gracias Dios por que me has dado el regalo más grande y es tener una familia. Los amo, gracias por todos esos mensajes llenos de amor”.

Entonces, a lo largo de todo el 23 de julio Andrea Valdiri estuvo enfocada en su festejo, en el día tuvo una reunión muy familiar cuya organización corrió por cuenta de su esposo, Felipe Saruma, quien también se desenvuelve como influenciador.

En lo mostrado por la barranquillera desde sus Historias de Instagram, se pudo ver que su pareja le llevó mariachi, junto con la hija mayor de la también empresaria -Isabella- le decoró la torta de cumpleaños, también realizaron varios juegos en familia como tirar de la cuerda, llenar un balde con manzanas rojas y verdes y que cada quien con los ojos vendados tomara con la boca las manzanas del color solicitado, entre otras cosas.

Andrea Valdiri, más que satisfecha con la celebración de sus 31 años

Estar con su familia disfrutando y jugando fue toda una gran experiencia para Andrea Valdiri, quien especialmente quería pasar este día en compañía de sus hijas:

“Voy a decir algo, el mejor cumpleaños de todos, de verdad que yo no iba a hacer nada, estaba muy ocupada, tenía mucho trabajo, tenía un viaje, entonces no me daba tiempo como de organizarlo y Saru me preguntó: -Amor, ¿qué quieres que te regale?- y yo le dije: -Amor, lo que te nazca de tu corazón, pero quiero vivir como cosas de niña, así con mis hijas, con la familia, algo más tranquilo- y a él se le prendió la bombilla y me hizo esto y cumplió todas mis expectativas, es un hombre muy especial”, expresó Valdiri en sus InstaStories.

Sin embargo, más allá de los juegos familiares y estar con sus hijas, la bailarina también tuvo una celebración nocturna más enfocada en la fiesta, tuvo una cena de cumpleaños y otro pastel, se contó con la presencia de un DJ, se bailó champeta y nuevamente a Andrea Valdiri se le vio muy contenta con el recibimiento de sus 31 primaveras.

Andrea Valdiri tras celebrar sus 31 años: “El mejor cumpleaños de todos”

