¿Traga maluca? Juan Duque se habría tatuado el rostro Lina Tejeiro

Tal como lo reza el verso de una canción “Compadre lo que usted tiene, es una traga maluca”, así le estaría pasando a Juan Duque con Lina Tejeiro, que confirmaron su noviazgo a comienzos de julio con un tierno intercambio de mensajes en redes sociales.

Y es que cuando llega el amor, así de esa manera, no hay quien pueda ponerle freno por más que intente quitar el pie del acelerador, pues la pareja se ha dejado ver en comprometedoras situaciones y también ha decidido compartirlo con sus seguidores a través de diferentes publicaciones, como ocurrió cuando la llanera sorprendió al influenciador con tremendo regalo.

Pero este sentimiento ha llegado a tal punto que el cantante de música urbana recientemente apareció en su cuenta de Instagram con una publicación en sus InstaStories en lo que parece ser un estudio de tatuaje y mientras está recostado en la camilla, casi listo para plasmarse un nuevo arte en la piel, algo llamó la atención de los internautas.

En las imágenes que se viralizaron gracias a las cuentas de chismes que siguen los pasos de las celebridades en redes sociales como ‘Rastreando Famosos’, se puede ver cómo el artista tiene un boceto de una pareja que se mira fijamente, un cuadro bastante romántico para el momento que vive el paisa.

Pero lo que llama la atención es que de fondo se puede ver que la persona encargada de hacer el tatuaje cambia el boceto original, dejan de ser personajes animados y pasan a convertirse en él (Juan Duque) y Lina Tejeiro. La publicación fue acompañada con uno de los más recientes lanzamientos del cantante llamado ‘Chimbita’.

“Encuentre las diferencias”, escribió el antioqueño en la publicación que en la página de chismes ya supera las 93.000 reproducciones y se acerca a los 1.000 likes. Además, los internautas no dudaron en expresar la emoción que les produce este amor que surgió entre el cantante de música urbana y la actriz, sin embargo, otros piensan que es muy corto el tiempo que llevan juntos para plasmarse un tatuaje.

Algunos de los comentarios más destacados son: “uy no, para en unos meses estar tapándose eso, no”; “si están felices, pues que vivan el momento, al final es él quien se va a marcar”; “ni Andy se atrevió a tanto”; “no bebé, por favor tatuaje no, me encantan como pareja y existe una maldición”; “cuando empiezan así, terminan como Nodal”; “espero que el amor sea tan duradero como la tinta del tatuaje”; entre otros.

A continuación, puede ver el clip que compartió Juan Duque con su nuevo tatuaje y el rostro de Lina Tejeiro:

El cantante dejó ver el arte a través de sus redes sociales y generó todo tipo de comentarios

Cabe destacar que el romance entre la pareja comenzó con el intercambio de mensajes en redes sociales cuando Juan le dedicó su más reciente sencillo y en respuesta a eso, la llanera le dijo: “Días, porque buenos fueron esos ‘pikos’ que nos dimos”. A lo que Juan Duque no dudó en responder: “Afortunado el pana”; sin embargo, un seguidor de la actriz decidió también escribir en este hilo y le preguntó: “¿Por qué asumes que fue con un man?”, y el cantante dijo: “Porque fui yo”.

Por su parte, una seguidora comentó: “Muy tarde, alguien más ya se lo había prometido por ahí”, pero Juan, nuevamente, expresó: “la última cucharada del helado”, a lo que Lina respondió: “Yo te di el último pedazo de la pizza”.

