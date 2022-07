Juan Sebastián Pedroza sale de Santa Fe y ya se piensa en el remplazo

Juan Sebastián Pedroza deja Independiente Santa Fe. Foto: Santa Fe.

La liga del Fútbol Profesional Colombiano arrancó con importantes sorpresas y desde la capital hay novedades en relación a los fichajes, pues Independiente Santa Fe estaría próximo a confirmar una importante salida, se trata de Juan Sebastián Pedroza Perdomo, mediocampista que también juega como pívot y tendría como destino el medio oriente, sin embargo, el ‘Cardenal’ ya tendría su remplazo.

Pedroza sale del ‘Expreso Rojo’ luego de crecer desde las inferiores, su nuevo equipo será el Al-Batin Football Club de la liga de Arabia Saudita, onceno que depositó cerca de 1.8 millones de euros por la cesión del volante. Es importante tener en cuenta que los árabes tienen la oportunidad de comprarlo al final de la transacción, pues es un préstamo con opción de compra.

Esta salida se convierte en una baja sensible para el equipo del profesor Alfredo Arias, pues el medio campo se podría ver afectado, no obstante, la agenda se abre y la directiva estaría mirando hacia el pasado, ya que un jugador que pasó por el club hace algunos años podría ocupar el vacío que deja Pedroza.

El nuevo jugador sería Yeison Gordillo, el volante de contención que salió del primer campeón de Colombia en el año 2019 y en los últimos años arribó a Argentina, precisamente a San Lorenzo de Almagro, el onceno de Boedo que buscó reforzar su zona media, no obstante, en el inicio de la presente temporada, diferentes temas contractuales terminaron con la salida del volante del plantel azulgrana.

En las últimas semanas se confirmó que el colombiano salió de San Lorenzo luego de un impase económico, pues el jugador destacó que desde el ‘Cuervo’ se estaba incumpliendo con sus pagos, desde la dirigencia del equipo de Almagro, justificaron que se trataba de un tema de primas.

Gordillo denunció el hecho ante la asociación de Futbolistas Argentinos Agremiados, desde aquí se sentenció que si el equipo no cumplía con las exigencias, el cafetero podía quedar libre, por este motivo Rubén Insúa, técnico de San Lorenzo dejó de contar con el volante y dio vía libre para su salida de la plantilla. Desde su regreso a Colombia no ha confirmado su nuevo equipo, no obstante, en las últimas semanas entrenó con Santa Fe.

Palmarés con el rojo capitalino

El talentoso volante estuvo en la mira de varios equipos, pues con Independiente Santa Fe sumó cuatro títulos, pues fue campeón del torneo finalización 2016, a su vez, consiguió la Super Liga del año 2017. En el escenario internacional, es recordado por hacer parte del plantel que levanto la Copa Sudamericana 2015 y la Suruga Bank 2016.

Con la mirada en la liga

El ‘León’ visita al Junior de Barranquilla por la fecha 4 de la liga, el partido se jugará este sábado el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, este partido se convierte en uno de los retos más difíciles que tendrá que enfrentar el renovado equipo de Arias.

El regreso del ídolo ‘Tiburón’ Carlos Bacca a suelo barranquillero, no hace más fácil la tarea de Santa Fe, que podría tener que contener a uno de los delanteros más importantes que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años.

