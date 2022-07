En su acto de despedida, el general Zapateiro condenó a los “perversos que quieren apartar al Ejército de su pueblo”

Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, desató controversia en Colombia por criticar a un candidato a la Presidencia. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera).

En las últimas horas, se llevó a cabo el acto de despedida para el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército que renunció al cargo tras la elección de Gustavo Petro como presidente de la República. En medio de este evento, encabezado por el actual mandatario Iván Duque, el excomandante aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al gobierno entrante.

Cabe recordar que, Petro y Zapateiro han trazado claras diferencias sobre su manera de ver a las Fuerzas Militares del país. En primera medida, Zapateiro señaló que el Ejército Nacional es una de las instituciones más queridas y respetadas por los colombianos, por ello, para él, es imposible que a los soldados se les considere enemigos de la paz.

“No somos enemigos de la paz, jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto o interno”, recalcó el ahora excomandante. Sin embargo, reconoció que la institución no está alejada de los riesgos y también de que alguno de sus integrantes incida en actos contrarios a la ley. Y añadió que hay algunos “perversos que quieren apartar al Ejército de su pueblo”, pero que no van a poder.

“No somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del cumplimiento de la ley, han incurrido en graves conductas”, aceptó Eduardo Zapateiro.

Sin embargo, el general hizo énfasis en que los casos de soldados que incumplen con su labor son muy pocos y no por ellos se debe juzgar a toda la institución. “Nada más contrario a la realidad porque la inmensa mayoría de nuestros hombres y mujeres se han entregado a la causa de alcanzar la paz de la nación”, dijo.

“Las acciones reprochables de unos cuantos no son y no pueden generalizarse, la honra de la institución ni de las personas que la integran”, insistió Zapateiro.

El comandante señaló que a lo largo de su historia, el Ejército Nacional se ha enfocado en garantizar el bienestar general de todos los colombianos y no en los intereses particulares de sus integrantes.

Por otro lado, a pesar de las diferencias que puedan existir entre el gobierno entrante y el general Zapateiro, el uniformado resaltó que la institución se reconoce como servidora al Estado y los colombianos, por ello no desobedecerán al próximo mandatario del país.

“El Ejército de los colombianos es respetuoso. La institución estará a la altura de las tradiciones democráticas de la Nación, aceptará y acatará la autoridad del nuevo comandante supremo de las fuerzas militares, como es su deber”, aseguró.

Por otro lado, el comandante de las Fuerzas Militarles, general Luis Fernando Navarro, confirmó que el mayor general Carlos Iván Moreno, segundo comandante del Ejército Nacional, será quien ocupará el cargo de Zapateiro. El acto de posesión se llevó al tiempo que la despedida del uniformado.

Entre los cargos que ocupado Moreno en la institución están comandante de la Brigada Móvil 22, segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de la misma Brigada, comandante Batallón Vergara y Velasco y oficial de Estado Mayor de la Fuerza de Despliegue Rápido.

Respecto a los estudios que ha adelantado, es profesional en Ciencias Militares, cursado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, e Ingeniero Civil, en la Escuela de Ingenieros Militares.

Asimismo, es especialista en finanzas y Administración Pública de la Universidad Militar Nueva Granada; especialista en Gerencia Integral de Obras de la Escuela de Ingenieros Militares; especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes; especialista en Conducción y administración de Unidades Militares del Centro de Educación Militar) y especialista en administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional.

