Carlos Iván Moreno Ojeda asume el mando del Ejército Nacional de manos del general Eduardo Zapateiro, a quien Iván Duque elogió

El general Zapateiro enfatizó que las Fuerzas Militares siempre obedecerán al Ejecutivo. Foto: Álvaro Tavera, Colprensa.

Durante el acto de despedida del general Eduardo Zapateiro como comandante del Ejército Nacional de Colombia, el presidente Iván Duque hizo oficial el nombramiento de su reemplazo: el mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, que acompañará al saliente jefe de Estado en sus últimos días en el poder.

El presidente Duque se dirigió al general Moreno diciendo: “le deseamos éxitos en su gestión y contará con todo mi apoyo durante los días que me quedan como gobernante de Colombia”.

La despedida del general Zapateiro como comandante del Ejército

“Los soldados de la patria no somos enemigos de la paz” fue el mensaje que quiso trasmitir el general Zapateiro en la Escuela General José María Córdova, durante la ceremonia militar que hicieron por su retiro de las filas del Ejército luego de 40 años.

“Jamás hemos tenido en nuestras mentes un enemigo oculto, por el contrario, existen unas amenazas persistentes y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar, en incumplimiento de la ley han incurrido en graves conductas los hombres y mujeres trabajan de la institución trabajan con honor y rectitud”, añadió el general Zapateiro.

También señaló que las acciones ilegales “de unos cuantos no pueden generalizarse para enlodar la honra de la institución y las personas que la integran, en esa materia no pueden existir duda, quienes han actuado en ilegalidad deshonran su propio nombre y no pueden escudarse en la institución para justificar sus graves conductas”.

Reiterando que la misión del Ejército es defender la Constitución y la ley, afirmó que “Nunca ha sido aniquilar a los enemigos de la paz, por el contrario su misión busca neutralizar la conducta de estos individuos (...) y buscar su sometimiento al generoso ofrecimiento del Gobierno nacional que incluye la reinserción, la entrega de las armas y en general la sumisión al sistema judicial garante de sus derechos”.

En otro apartado de su discurso de despedida el general Zapateiro dijo que “no hay Gobierno, ni comandante supremo de las Fuerzas Militares sin unas Fuerzas Militares y de Policía robustas para que sean sus cimientos, sus columnas y la estructura que lo soporte en el tiempo”.

La despedida de Iván Duque al general Zapateiro

“Hoy se despide a uno de los grandes generales de Colombia”, así comenzó el discurso de despedida del presidente Duque.

El jefe de Estado colombiano ponderó a Zapateiro como “un hombre de abnegación, de laboriosidad, de fe, de fe en la causa, de sapiencia castrense, pero también de forjar continuamente el intelecto del soldado para que el humanismo revista las condiciones de quien comanda hombres dispuestos de dar su vida por la Patria”.

También dijo que ha tenido el placer de ser el comandante de Eduardo Zapateiro durante sus dos años de gestión y ponderó su talante humano, que enseñó desde el ejemplo. Además destacó su desempeño tanto en el campo de batalla como en “el escritorio” citando a Simón Bolívar en el diario de Bucaramanga –refiriéndose a un intercambio de conversaciones con el general Luis Perú de Lacroix– “Los buenos generales son aquellos que logran mantener el balance y el equilibrio del desempeño en el cambo de batalla y en el escritorio”, descripción en la que, para el presidente Duque, el general Zapateiro encaja.

El mandatario colombiano también destacó que junto con el general Zapateiro han trabajado con una cúpula excepcional, exaltando lo que llamó “el sentido de compañerismo” entre los altos mandos de las fuerzas.

El presidente también se refirió a un hecho, que calificó como milagroso, para ejemplificar la grandeza de la gestión de Zapateiro. Según contó el jefe de Estado, en una ocasión a un soldado paracaidista le falló su paracaídas y, que pese a todo sobrevivió al seguir las instrucciones del general.

¿Quién es el reemplazo del general Zapateiro?

El general Moreno se venía desempeñando como segundo comandante, además de haber sido profesor de la Escuela de Cadetes, de armas combinadas y de Ingenieros Militares. En su hoja de vida también figura su paso como comandante de la Segunda Brigada. También fundó el Comando de Personal donde diseñó el plan de transformación de procesos de recursos humanos del Ejército Nacional. Luego de su ascenso a mayor general fue comandante del Comando Conjunto N.º 3 suroriente.

En canto a su formación es profesional en Ciencias Militares e Ingeniería Civil, especialista en Alta Gerencia, Finanzas y Administración Pública y en Gerencia Integral de Obras; es magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y en Gerencia Estratégica del Talento Humano.

