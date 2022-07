Gustavo Bolívar no quiso votar por Roy Barreras: “No podemos entregarle todo a la clase política corrupta”

Gustavo Bolívar se retiró de la plenaria del Senado para no votar por Roy Barreras: aumentan las diferencias en el Pacto Histórico. Fotos: Colprensa.

El cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no ha dudado en hacer público que no quería, bajo ninguna circunstancia, que su compañero senador Roy Barreras presidiera esa corporación. Tanto así, que este miércoles 20 de mayo se salió de la plenaria para no tener que votar por él como presidente en el primer año de legislatura.

El mismo Bolívar hizo un video en vivo a través de sus redes sociales donde explicó que prefería salirse del recinto antes que darle un espaldarazo a Barreras, quien no solo será el presidente del Senado, sino que garantizará la gobernabilidad legislativa del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

“Yo me retiro en este momento, no voy a ir a la votación de mesa directiva, no vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando por Roy Barreras”, aseguró el congresista en un evidente tono de desilusión.

Es más, Bolívar reiteró que él quería que otro personaje llegara a la presidencia del Senado: “Había otros candidatos también con experiencia, que sí pertenecen a esta causa”. Además, dio a entender que, a su juicio, Barreras hace parte de lo que llamó la “clase política corrupta”.

“Me parece que no podemos entregarle todo a la clase política corrupta del pasado que es la causante de la violencia y de la corrupción de este país”, aseveró Bolívar, no sin antes reiterar que seguirá apoyando el proyecto político de Gustavo Petro.

“No sé qué consecuencias tenga esto, pero me mantengo firme con el Pacto Histórico, con Gustavo Petro para sacar adelante todas sus iniciativas”, señaló el senador y también escritor.

Finalmente, Bolívar dijo que sus compañeros debían respetar a los electores que le dieron la victoria a Gustavo Petro en las urnas: “Hay cosas en las que uno definitivamente debe marcar un límite, yo lo marco hoy aquí y es en el modelo de país que queremos, es en el cambio que votaron 11,3 millones de personas”, concluyó Gustavo Bolívar.

No es la primera vez que Bolívar evidencia su sinsabor frente a la presencia de Roy Barreras. El congresista ha estado pidiendo desde hace semanas que se suspenda el proceso actual para la elección del contralor, como una forma de proteger al Pacto Histórico. Recientemente, él y el resto del Pacto le pidieron mediante una carta al expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, revisar la idoneidad de los candidatos a la Contraloría.

A propósito de ello, Bolívar acusó públicamente a Roy Barreras de estar respaldando a una de las candidatas pese a estar implicada en posibles hechos de corrupción. Lo hizo desde su cuenta de Twitter en días pasados.

“Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay q tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”.

Ante esa acusación, el senador Barreras decidió pronunciarse personalmente desde su cuenta personal. Negó que estuviera respaldando a un candidato dentro de la terna, cuestionó a Bolívar por “volver el chisme una actividad política” y le pidió regresar a Colombia para unirse a las actividades del Pacto previas al 20 de julio:

“Apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política. No tengo candidato. He dicho que lo revisaré jurídicamente. Te invito a que vengas de Miami y nos ayudes a construir”, señaló.

Luego, el escritor decidió subir un video a su canal de YouTube para ahondar en lo que denunció. Según él, una de las personas en la terna es María Fernanda Rangel, actual funcionaria de la Contraloría.

