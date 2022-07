El primer día de Miguel Polo Polo en el Congreso: abucheos y un agarrón con el Pacto Histórico

Miguel Polo Polo y su primer enfrentamiento a gritos con la izquierda en el Congreso. Fotos: captura de video.

Luego de que por fin logró conseguir su curul afro, el polémico representante Miguel Polo Polo asistió este miércoles 20 de julio al Congreso de la República para posesionarse. Sin embargo, su primer día estuvo marcado por varias polémicas que él mismo protagonizó.

Por ejemplo, antes de entrar al Capitolio Nacional, Polo llegó acompañado de su mentora política, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Además, iban con el hijo de la congresista, Juan José Lafaurie, hoy uno de los aliados políticos del joven activista.

Tras intentar caminar entre varios ciudadanos, un grupo de ellos increparon al joven toludeño, lo abuchearon y le lanzaron varios comentarios alusivos a que, a su juicio, este no representaba a las comunidades afrocolombianas. Es más, le advirtieron que harían todo lo posible por sacarlo de la curul que recibió recientemente.



“De ahí te vamos a bajar. ‘Vos’ no ‘representás’ a los negros. No te rías que eso no te va a durar mucho, Polo Polo”, señaló uno de los detractores del polémico congresista, quien ganó un pulso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se amañó una silla en la Cámara de Representantes.

Otro de los sucesos que vivió Miguel Polo Polo este miércoles ocurrió al interior del Congreso, mientras el saliente presidente Iván Duque daba su discurso y varios miembros de la oposición lo abucheaban, le gritaban “mentiroso” y lo cuestionaban por el asesinato de líderes sociales y de defender sus supuestos esfuerzos en la implementación del acuerdo de paz.

En un momento, el influenciador miró a María Fernanda Cabal y lanzó una vehemente frase apuntando con la mirada a varios integrantes de la coalición de gobierno, el Pacto Histórico.

“Ya empezó el circo”, aseveró Polo Polo, mientras los congresistas Wilson Arias, María Fernanda Cabal, entre otros, mostraban las fotos de civiles que murieron durante el gobierno Duque.



La escena la publicó el mismo Polo en su cuenta de Twitter. Allí, se le observa a Wilson Arias cuestionar a la senadora Paloma Valencia, también del Centro Democrático, por decir que los petristas solo defendían a los civiles y no a los policías muertos. El congresista del Pacto tenían en sus manos fotos de uniformados que habían sido asesinados.

“Estos y estos Paloma (Valencia). Ningún relato de conciencia. Míralos en mis manos”, señaló Arias, quien recibió la dura respuesta de Miguel Polo, quien le preguntó en repetidas oportunidades, y a gritos: “¿Quiénes lo mataron?, ¿quiénes fueron?: las disidencias de las Farc. ¿Quiénes lo mataron? La coca de las Farc y el ELN”, aseveró. En apartes finales, Arias le dijo a Polo Polo: “Bájese de la nube Polo Polo”, a lo que este le respondió:

“La izquierda hipócrita habla de líderes sociales asesinados, pero muchos de esos líderes fueron asesinados por las disidencias de las Farc y el ELN. Grupos criminales que hoy son simpatizantes de su gobierno izquierdista”, concluyó Polo.

Esto se conoce luego de que el abogado Ernesto Olave, vocero del Movimiento por la Vida, anunció que no solo demandará la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral al ordenar darle la credencial de congresista a Polo, sino que también dijo que llevará el tema ante nada más y nada menos que el Consejo de Estado.



El jurista aseguró que las comunidades negras no sienten que el polémico influenciador los represente como se debe en el Congreso al representar a un sector de la derecha política que, según dice Olave, habría sido la responsable de la marginación de esa población.

“El pueblo afro no reconoce a este farsante, ni siquiera sabe que el partido que se crea con esa curul es para fortalecer al pueblo afro no a una persona. Al decir “mi partido” ratifica su ignorancia. Que disfrute mientras le tumbamos la farsa en el Consejo de Estado”, señaló el también líder social.

