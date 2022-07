El cambio de mando en el Ejército Nacional será el próximo 22 de julio

Reconocimiento de Tropa y Posesión del Nuevo Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Hace semanas, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, anunció que abandonaría la institución tras conocer los resultados electorales que pusieron a Gustavo Petro como el próximo presidente de la República (2022-2026). El uniformado aseguró que dejaría el cargo este 20 de julio, el mismo día de la instalación del nuevo Congreso de la República.

El comandante de las Fuerzas Militarles, general Luis Fernando Navarro, confirmó que el mayor general Carlos Iván Moreno, segundo comandante del Ejército Nacional, será quien ocupe el cargo de Zapateiro. Además, indicó cuándo se realizará el cambio de mando. “Está previsto para el día 22, hacer una ceremonia de transmisión de mando, de reconocimiento está contemplado en nuestros reglamentos de ceremonial militar”, afirmó el alto oficial.

Navarro también manifestó que la ceremonia será para hacerle un “justo homenaje a quien se ha desempeñado durante tanto tiempo al servicio de la patria”. Asimismo, aseguró que es un “acto de legalidad y legitimidad a quien le recibe en este momento que es el general Moreno”.

¿Quién es Carlos Iván Moreno?

Entre los cargos que ocupado Moreno en la institución están comandante de la Brigada Móvil 22, segundo comandante y Jefe de Estado Mayor de la misma Brigada, comandante Batallón Vergara y Velasco y oficial de Estado Mayor de la Fuerza de Despliegue Rápido.

Respecto a los estudios que ha adelantado, es profesional en Ciencias Militares, cursado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, e Ingeniero Civil, en la Escuela de Ingenieros Militares.

Asimismo, es especialista en finanzas y Administración Pública de la Universidad Militar Nueva Granada; especialista en Gerencia Integral de Obras de la Escuela de Ingenieros Militares; especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes; especialista en Conducción y administración de Unidades Militares del Centro de Educación Militar) y especialista en administración de Recursos Militares para la Defensa Nacional.

Las polémicas de Zapateiro

A días de dejar el cargo de comandante del Ejército de Colombia, el general saliente Eduardo Zapateiro salió ganando una denuncia interpuesta tras haber increpado contra Gustavo Petro, a través de las redes sociales.

“Más de 500 militares han sido asesinados y heridos durante el cumplimiento de la misión” desde 2011 y, aparentemente, para Gustavo Petro habían sido “invisibles”. Por eso, resaltó que su pronunciamiento obedecía más a que el país estaba en plena campaña política de cara a las elecciones presidenciales.

Si bien la fuerza pública y los funcionarios civiles tienen prohibido referirse a temas de política electoral y partidista, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió archivar la denuncia contra Zapateiro porque tenía unos errores que no fueron corregidos por los demandantes, el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA).

En el documento, firmado por el director del IIEA, Camilo Alberto Enciso, se exponían los mensajes que evidenciaban la falta por parte del funcionario, que publicó a través de su cuenta de Twitter. Según ellos, Zapateiro habría violado la Ley 996 de 2005 sobre garantías electorales, en el momento en que decidió pronunciarse sobre las declaraciones de un candidato a la Presidencia, en este caso, Gustavo Petro.

El instituto pidió que se impusieran las sanciones correspondientes ante este tipo de conductas por parte de un miembro de la fuerza pública. No obstante, el documento presentaba errores de fondo y la entidad no los habría corregido en el tiempo estipulado para ello. Por lo tanto, la denuncia fue archivada y no se tomarán medidas.

