Daniel Galán cayó en segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo y peligra su ingreso al top 100 / (Twitter: @Fedecoltenis)

La aventura de Daniel Galán en el ATP 500 de Hamburgo llegó a su final en los octavos de final del torneo. El colombiano inició su camino en el torneo alemán desde la ronda de clasificación. En su último partido enfrentó al tenista ruso Aslán Karatsev, número 37 del mundo y quien derrotó al bumangués en tres sets tras una hora y 55 minutos de partido con parciales 3-6, 6-3 y 6-4.

En el primer set del encuentro se vio a Galán agresivo en su estilo de juego, estrategia que sufrió frutos pues hizo lucir mal a su rival e incomodarlo en el terreno de juego. La raqueta número uno de Colombia tuvo una alta efectividad en los puntos con su primer saque, pero fue el segundo saque en donde fundamentó su triunfo en el set consiguiendo siete de los diez que estuvieron en disputa. Además las dobles faltas del rival beneficiaron para cosechar el punto de quiebre que le dio la victoria.

En el segundo set subió la intensidad del tenista europeo quien nuevamente tuvo un alto porcentaje de dobles faltas, tres, pero mejoró en su primer saque con el que consiguió 14 de los 16 puntos que estuvieron en disputa. Aslán no tuvo en riesgo su saque en ningún momento durante su juego y al igual que Daniel Galán en el primer set, le bastó un quiebre para definir el empate.

Para el tercer y definitivo set, el colombiano no pudo revertir el buen momento de su rival que nuevamente apoyado en su primer servicio cosechó parte importante de la victoria. Tan solo desperdició un punto de los 11 que estuvieron en juego y esta vez dispuso de una oportunidad de quiebre más, aunque la desaprovechó y le bastó con una en los últimos juegos para obtener la victoria 6-4.

La semana de Daniel Galán inició en la primera ronda del cuadro clasificatorio. Primero enfrentó al suizo Johan Nikles a quien derrotó 6-3, 6-7 y 6-1. El paso al cuadro principal lo definió ante el italiano Riccardo Bonadio, le bastaron dos sets para definir la victoria con 7-5 y 6-1. Ya en primera ronda consiguió un importante triunfo ante el argentino Federico Coria en dos sets con parciales 7-6 (4) y 6-4.

Los próximos retos de Daniel Galán estarían en Estados Unidos donde se prepara para afrontar el US Open, último Grand Slam del año. El tenista de Bucaramanga tiene la opción de clasificar directamente al cuadro principal siempre y cuando se completen alrededor de 15 bajas, en caso de que no suceda estará presente en el cuadro clasificatorio. El colombiano está cerca de confirmar su presencia en el top 100 del ranking de la ATP, sin embargo al menos ocho tenistas podrían arrebatarle este lugar, será hasta el lunes 25 de julio cuando se conozca la nueva posición del deportista.

Cerúndolo sorprende a Rublev para llegar a cuartos del ATP 500 de Hamburgo

La séptima victoria seguida del argentino Francisco Cerúndolo supuso la victoria ante el ruso Andrey Rublev, segundo favorito, y su clasificación para los cuartos de final del torneo de Hamburgo. El jugador de Buenos Aires, vencedor el pasado curso del torneo de Bastad, el único hasta ahora de su carrera, batió al octavo jugador del mundo, con el que nunca había jugado, por 6-4 y 6-2. Cerúndolo, 30 en el mundo, pretende prolongar su racha en el siguiente tramo que le puede dar el paso a las semifinales. Se enfrentará a Aslan Karatsev

