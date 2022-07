Niña con discapacidad congénita fue abusada por el novio de su mamá. Foto: Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía Seccional adscrita al Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS, un juez de la república envió a prisión a un sujeto que habría agredido sexualmente a una niña de 12 años, el pasado 6 de enero en Villavicencio, Meta.

El día de los hechos la madre de la víctima había salido de la casa a realizar unas diligencias, pero tuvo regresar y al entrar, encontró que su novio estaba saliendo de la habitación de la menor después de presuntamente abusar de ella, quien padece de discapacidad congénita.

“Mediante orden judicial, el investigado fue capturado en una cancha de fútbol del sur de la ciudad, por el CTI de la Fiscalía apoyado por la Policía Nacional”, precisaron las autoridades.

La Fiscalía imputó cargos contra el detenido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, el cual no fue aceptado.

Según cifras de la Policía Nacional, en lo corrido del año 2022, han capturado a 2.865 personas por delitos de connotación sexual que afectan la niñez y la adolescencia. Así como la Dirección de Protección y Servicios Especiales ha desarrollado 120 operaciones contra estructuras y actores criminales que vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cárcel por abuso sexual a entrenador de la Liga de Atletismo de Santander

Desde 2014 Giovanny Vega Blanco, entrenador de la Liga de Atletismo de Santander, habría empezado a tener comportamientos y acciones en contra de sus deportistas en formación, la mayoría menores de edad, que derivaron en agresiones sexuales. No fue sino hasta 2021 que la Fiscalía General de la Nación, luego de recibir unas 30 denuncias, decidió iniciar las investigaciones del caso, donde acaban de hallar culpable al profesor que fue enviado a la cárcel.

Según las autoridades, de las casi 30 denuncias se desestimaron 10, ya que estas no se podían considerar como abuso sexual, sino como violencia deportiva, por lo que a Giovanny Vega lo hicieron responsable de 19 casos, que, según las víctimas, se venían presentando incluso antes que el llegara a la Liga de Atletismo de este departamento.

Esto último lo confirmó una de las denunciantes, que al momento de la agresión era estudiante del colegio Santander de Bucaramanga, y menor de edad, En esa institución, Giovanny Vega era el docente de Educación Física:

“Hubo episodios donde me bajaba la pantaloneta, me tocaba la cola, mis partes íntimas (...) Si no accedía la carga era durísima y había maltrato psicológico decía que lo dejaba a uno en la materia, pero si accedía a sus pretensiones entonces lo ponía a uno a dirigir y era suave; a mi muchas veces me decía córrale, usted es una bruta, los insultos de él eran fuertes porque no quise acceder a que me tocara”, aseguró la mujer en Blu Radio.

CÓMO DENUNCIAR CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SEXUAL O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Línea 155: línea nacional con atención las 24 horas. La comunicación puede hacerse desde teléfono fijo o celular

Línea 122: para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

Línea Purpura Bogotá: 01 8000 11 21 37 atiende a las mujeres en Bogotá

En WhatsApp: 300 755 1846

Línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea 141: para denuncias relacionadas con Protección para niños, niñas y adolescentes

En WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

