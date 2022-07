Asunción de Gustavo Petro: confirman algunos de los invitados que asistirán el 7 de agosto

Imagen de archivo. Asunción de Gustavo Petro: confirman los presidentes que asistirán. REUTERS/Luisa Gonzalez

El próximo 7 de agosto el presidente electo, Gustavo Petro, tomará juramento oficial como nuevo mandatario del país. En la ceremonia, el líder de izquierda asumirá el puesto que ocupa el presidente saliente, Iván Duque, y por tradición, algunos presidentes y líderes de países aliados están invitados a presenciar el acto de asunción.

Este martes fueron revelados algunos de los nombres de las personalidades políticas del mundo que asistirán al evento que oficializará al nuevo gobierno. Entre ellos está el Rey Felipe VI de España, quien visitó el país en diciembre del 2021 para participar en el XXVII Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas; sin embargo, todavía se desconoce si lo acompañara el presidente de ese país, Pedro Sánchez.

Entre los presidentes que confirmaron su asistencia están el de Chile, Gabriel Boric; Perú, Pedro Castillo; Ecuador, Guillermo Lasso; República Dominicana, Luis Abinader; de Paraguay, Mario Abdo Benítez; de Panamá, Laurentino Cortizo; de Honduras, Xiomara Castro, entre otros.

Asimismo, el equipo de Gustavo Petro —que organizan el evento— está a la espera de la confirmación del vicepresidente de El Salvador; los ministros de Relaciones Exteriores de México, Palestina, Portugal; los delegados del Reino Unido y de Irlanda, y los embajadores de Dinamarca, Israel, República Checa, Suiza, Bélgica, Australia, Alemania y Noruega.

Lo que sí saben es que el evento contará con la presencia de funcionarios de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres Colombia, la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Faltan menos de tres semanas para la ceremonia y la lista oficial será revelada en los próximos días. Además del equipo del mandatario electo, la Cancillería y la Presidencia de la República también están gestionando la asunción.

La ausencia de Nicolás Maduro

Teniendo en cuenta que la actual presidencia hace parte de la organización del evento, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, no tendrá un lugar en la asunción de Gustavo Petro. El presidente saliente reiteró una vez más que no reconoce a Maduro como el mandatario legítimo de Venezuela y por esta razón no podría ingresar al país como jefe de Estado para estar presente en la posesión.

“Las posesiones de los presidentes se organizan con Cancillería y Casa Militar. Iván Duque, presidente de Colombia, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Eso quiere decir que mientras yo sea el Presidente de la República, Nicolás Maduro no entrará a territorio colombiano”, afirmó el jefe de Estado colombiano.

Cabe recordar que ya se dieron los primeros acercamientos entre el presidente electo y el dictador venezolano. En días anteriores, Gustavo Petro dio a conocer que se contactó con Nicolás Maduro. “Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, Nicolás Maduro se pronunció ante la victoria de Gustavo Petro en las elecciones: “Pareciera abrirse en el horizonte una nueva etapa de relaciones de paz, de hermandad y de cooperación con Colombia”. Asimismo, invitó a que “toda la sociedad colombiana y toda la sociedad venezolana, nos pongamos en sintonía para la búsqueda de una nueva etapa en relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos”.

