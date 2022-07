El empresario Arturo Calle se refirió a una posible reforma tributaria: “Colombia es un festival de evasiones. Esto es un carnaval”

Arturo Calle - COLPRENSA

Recientemente, tanto como el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo; como el nuevo director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, han hablado de la necesidad de quitar las exenciones tributarias a las empresas, que en su mayoría -según Reyes- son en su mayoría empresas grandes, robustas y bien constituidas las que llegan a ser subsidiadas por el Estados colombiano y combatir a los grandes evasores.

Sobre el tema tributario, Arturo Calle, dueño de la empresa que tienen su mismo nombre, habló de la nueva tributación que contempla en gobierno entrante, encabezado por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

El empresario afirmó en Semana que Colombia necesita nuevos impuestos, y que no está en contra de ello, desde cuando estos sean justo, por lo que no ve con malos ojos la nueva reforma tributaria, o por lo menos lo que se conoce hasta ahora: “se requiere dinero y mucho, pero con impuestos justos, yo no le veo problema a que el país y el nuevo gobierno maneje bien la parte tributaria”.

De igual manera, Calle afirmó que en él el gobierno entrante encontrará alguien dispuesto a dar su apoyo, además dijo que hay que estar a la espera de las políticas concretas de la nueva administración nacional.

“Tenemos que esperar a que llegue el nuevo gobierno, no anticiparnos a absolutamente nada. Lo que veamos excelente apoyémoslo y lo que veamos que puede estar haciéndole daño al país, hacérselo saber al presidente, pero de una manera respetuosa”, dijo Arturo Calle. Y señaló que a él no le da miedo ningún gobierno porque él es un ciudadano correcto, al igual que su empresa.

Pero también enfatizó que a las empresas que pagan oportunamente sus impuestos y no los evaden no se les debería gravar más impuestos, “porque los acabamos y si los acabamos quién va a producir empleo y generar riqueza”, señaló Calle a ese medio.

Arturo Calle enfatizó que en Colombia hay “un festín” de empresas que se dedican a ser evasoras de impuestos, pero que el “negocio”, no está en gravar a quienes pagan el 100% de lo que les solicita el Gobierno mediante los impuestos.

“Colombia es un festival de evasiones. Esto es un carnaval. Es que el negocio está en la evasión, el negocio no está en los que pagamos 100 % bien, la evasión en Colombia es brutal, yo le garantizo que en este país evaden entre 35 billones y 40 billones de pesos, ahí está la plata”, dijo el empresario en Semana.

Sobre la propuesta del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro de renegociar los Tratados de Libre Comercio (TLC), Calle afirma que hay empresas que gracias a esos TLC importan mucho, pero exportan porco, por lo cual hay un grave desbalance en ese aspecto.

Por último habló de los comentarios de varios empresario de irse del país tras la elección de Gustavo Petro, a lo que el respondió que se quedará a seguir construyendo país, además reiteró que este “no es el momento de huir” de Colombia:

“Jamás he incomodado a ningún gobierno desde ningún punto de vista. Aquí nos quedamos, aquí nacimos, este país nos ha apoyado, lo que tenemos se lo debemos al país, nacimos sin cinco centavos, el capital que tenemos le pertenece a Colombia y no es el momento de huir”, dijo el empresario a ese medio de comunicación.

