Juan Daniel Oviedo no seguirá como director del DANE; tampoco le cierra la puerta a hacer parte del gobierno Petro

Este domingo 17 de julio, Juan Daniel Oviedo anunció que dejará de ser el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE— desde el próximo siete de agosto, día en que Gustavo Petro se posesione como presidente de Colombia.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el economista de 45 años tomó la decisión luego de recibir un mensaje el sábado por parte de Daniel Rojas, jefe programático del líder progresista, en el que le pide tener una posición diferente a la que él ha manejado en la institución que encabeza desde 2018.

“Como veo posiciones diferentes con respecto a una política que he liderado, prefiero que alguien más esté al frente de ella”, indicó al diario citado. Pero si bien ya no ejercerá como cabeza de esta entidad durante el gobierno Petro, no descarta que haga parte de su gobierno en otra institución; empero, recientemente no ha hablado con él para definir su futuro en el siguiente mandato.

Al respecto, según el medio citado Oviedo tiene intenciones de continuar con su vida académica —actualmente es profesor de la Universidad del Rosario— y ello incluye cumplir su deseo de estudiar historia del arte en Florencia, Italia. Por otra parte, el presidente electo no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que en los próximos días tome una decisión con respecto al sucesor del bogotano.

Vale indicar que este fue uno de los funcionarios que tuvo mayor aprobación dentro del gobierno Duque a pesar de que, de acuerdo con la última encuesta realizada por Invamer sobre calidad de vida y percepción de los colombianos respecto da diversos temas, la economía tiene una imagen favorable de apenas el 13 por ciento frente a un 83 % de desfavorabilidad.

El presidente electo había hecho varios ‘guiños’ sobre la gestión de Oviedo en los últimos cuatro años, y sobre la posibilidad de que él continuara en su gestión, en diálogo con Portafolio señaló que más allá de lo que podía decidir Petro él tenía intenciones de “seguir retando mi cerebro” y estudiar su maestría, así como viajar.

Cabe mencionar también que, como anécdota, el aún director del Dane habló sobre su experiencia montando TransMilenio. En entrevista con el programa La Luciérnaga, contestó jocosamente que sí lo había intentado “como profesor de la Universidad del Rosario tenía que ir a la sede del norte y me le medí a usar Transmilenio”.

Al ritmo de las risas el director del DANE indicó que imaginó que el sistema de transporte bogotano sería más rápido, pero se llevó una sorpresa al percatarse de su ineficiencia: “Me montaba en la estación de Museo del Oro, llegaba a la 170, cogía el bus, pero se demora muchísimo. Yo pensé que iba a ser más efectivo, como los sistemas de transporte masivo”.

También le preguntaron si mercaba para saber los precios de los productos a lo que mencionó que no, que otras personas se encargaban de eso, pero que él como director del Dane constata valores de otra manera.

“Para verificar los precios yo sí me pongo el chaleco del DANE y vamos a CORABASTOS a las principales centrales de abasto de las ciudades y ahí es cuando me familiarizo con precios”, precisó.

