Nuevo director de la Dian propone cárcel a grandes evasores de impuestos

El director entrante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia, 14 de julio, 2022. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Recientemente, el presidente electo, Gustavo Petro, designó como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) al economista Luis Carlos Reyes, quien ya tiene claro la hoja de ruta para la recaudación de impuestos por cuenta de la Reforma Tributaria que será impulsar el nuevo Ejecutivo una vez llegue a Casa de Nariño.

Reyes propone cárcel para los grandes evasores de impuestos, y no solo una multa de por defraudar al fisco colombiano. Para el economista, esta propuesta no estará dirigida para quienes en su declaraciones no les cuadre pequeños montos.

Para Reyes, según censos de expertos, hay estimaciones de alrededor de 80 billones de pesos que pierde el Estado colombiano anualmente por cuenta de la evasión: 20 billones por cuenta del IVA y 60 por la evasión de personas naturales y empresas.

Para llevar esta propuesta de un mayor control de los contribuyentes, el director designado de la DIAN habla de que se necesita llevar al Congreso una propuesta que le permita contratar más mano de obra calificada en esta entidad, algo que desde los sindicatos se ha venido hablando desde ya hace un tiempo.

“Hay estudios que hablan de que se podría hasta quintuplicar el personal de la DIAN, quizá esos estudios sobrestimen un poco las necesidades, pero creo que deberíamos estar dispuestos incluso a eso, si es necesario quintuplicarla para que audite de manera mucho más detallada y rigurosa lo que los ciudadanos reportan sobre sus ingresos a la Dian para detectar más casos de evasión”, señaló Reyes en una entrevista con El Tiempo.

Otro de los alcances del nuevo posible recaudo es un impuesto progresista para quienes obtengan ingresos superiores (por persona) a diez millones de peso cada mes. El economista considera que estas personas deberían tener una mayor capacidad de tributación al Estado por cuenta de sus ingresos mensuales. Algo que solo afectaría al 1% de la población de Colombia.

“Solo el 1 por ciento de la población concentra riqueza, mientras el 99 por ciento aguanta necesidades. Y lo que la reforma busca es reducir un poco la concentración y la inequidad”, dijo Reyes al diario bogotano.

Además, desmitificó que la gran mayoría de la población colombiana sea de clase media, un discurso que se ha “vendido” desde diferentes sectores:

“No es verdad que este es un país de clase media. No es cierto, es de clase pobre. La agenda económica será pedirle a ese 1 por ciento más solidaridad para llevar a cabo programas de inversión social en educación y salud de calidad para que ese 99 por ciento tenga acceso a esas oportunidades que ya tiene ese 1 por ciento y podamos empezar a ser un país de clase media global”, dijo el nuevo director de la DIAN.

Según Reyes también se deben eliminar las exenciones que tienen la mayoría de empresas grandes y consolidadas, ya que estas son en su mayoría subsidiadas por el Estado, cuando la realidad es que quienes deberían recibir esta ayuda son las MiPymes (Micro, pequeña y mediana empresa)

La idea de Reyes es no gravar más a las MiPymes, además de no ser las principales beneficiarias de las exenciones que existen hoy en día por parte del Gobierno, y se buscará tarifa más baja, por lo que saldrán beneficiadas.

