Inti Asprilla se destapa: habla del gobierno Petro, sus “roces” con Angélica Lozano y las prioridades en su paso por el Senado

Inti Asprilla, el representante que saltó de la Cámara al Senado, le apostará a una reforma policias desde el legislativo colombiano. Foto: cortesía.

A tres días de posesionarse en su primer período como senador de la República, y luego de haber ejercido como representante a la Cámara en la Alianza Verde, Inti Asprilla conversó con Infobae Colombia sobre el nuevo panorama político que enfrentará el país durante los próximos cuatro años: reveló los proyectos en los que difiere del gobierno de Gustavo Petro y dio detalles de cómo se resolverá al candidato alternativo, entre Katherine Miranda y David Racero, para presidir la Cámara.

Infobae: Vimos que ya se anunció cómo se distribuirán las mesas directivas del Congreso en la próxima legislatura. ¿Usted qué papel tendrá?

Inti Asprilla (I.A.): A la Alianza Verde le tocó, en cabeza mía, la presidencia de la Comisión Quinta, que es la comisión de temas ambientales y de ambiente. En este Gobierno va a tener una importancia bastante grande, sobre todo en el primer año, con lo que es la reforma rural integral.

Inti Asprilla, senador electo por la Alianza Verde. Foto: Álvaro Tavera - Colprensa

Infobae: Y desde su presidencia en esa comisión ¿qué proyectos adelantará con el gobierno Petro?

(I.A.): La estrategia que se va a hacer para la reforma rural integral. Hay que establecer un mecanismo para ayudar en los precios y subsidios a la producción, hay que establecer un mecanismo de comercio interno acorde a las nuevas realidades. Toca ver las incidencias de lo que va a ser la renegociación del Tratado de Libre Comercio en el campo colombiano. Es una agenda que se va a construir en los primeros meses, sobre todo por medio de audiencias públicas con las organizaciones campesinas en diferentes partes del país.

Yo no abandono el tema bandera mío: la reforma a la Policía. Vamos a ser autores con el Pacto Histórico de una reforma a la Policía, que además de lo que ya se ha anunciado por parte del pacto, que es la reestructuración de los ministerios, tienen que hacerse otras cosas que estamos coordinando como la democratización de la Policía. Es decir, acabar con esa especie de clasismo que hay dentro de la institución, que se divide entre los que pueden pagar la Escuela de Suboficiales y al que le toca ingresar, porque no tienen dinero, a hacer el curso de patrullero.

Hay que hacer una derogación total, en gran parte, de la Ley de Seguridad Ciudadana, y hay que hacer unas reformas puntuales y mejoramiento del Código Disciplinario que se expidió bajo el mandato del actual gobierno.

Congresistas de oposición Inti Asprilla, León Fredy Muñoz, María José Pizarro, Katherine Miranda y David Racero. Foto: Twitter.

Infobae: En materia agraria tendrá que trabajar con la designada ministra de Agricultura, Cecilia López. ¿Ya se reunieron?

(I.A.): En los próximos días nos reuniremos con la ministra para empezar a cuadrar, precisamente, la construcción de la reforma rural integral, que si bien el Pacto Histórico ya tiene bastante avanzado, sí es importante tener un proceso de articulación en estos diálogos regionales con el nuevo Senado instalado y con el nuevo Gobierno posesionado.

Infobae: En cuanto a la conformación de la mesa directiva de la Cámara, la Alianza Verde ya confirmó a Katherine Miranda como su candidata a esa designación y en el Pacto Histórico tienen a David Racero. ¿Al ser bancada de gobierno cómo manejarán el tema?

(I.A.): Pese a la cercanía que yo tengo con el Pacto, pues respeto las decisiones partidistas y no puedo estar dando información sobre lo que hace el Pacto. Eso sí le toca directamente con ellos. Es obvio que hay dos candidatos en el bloque alternativo: Katherine Miranda es amiga mía, fue fórmula mía y actuamos como tendencia. Hay otro candidato institucional del Pacto Histórico, que es David Racero. Entonces eso tendrá que resolverse amigablemente entre ellos dos. También hay otra candidatura, que es la del Partido Liberal, que está en cierta manera apoyando los partidos núcleo para generar las mayorías al interior del Congreso.

El presidente electo de Colmbia, Gustavo Petro, quien ganó el balotaje como candidato del izquierdista Pacto Histórico, habla frente a sus seguidores en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, 19 de junio, 2022. REUTERS/Vannessa Jiménez

Infobae: ¿Y como bancada de gobierno, ¿van dispuestos a respaldar todas las reformas que trae consigo el gobierno Petro?

(I.A.): A pesar de ser de Gobierno, uno tiene una característica que es el pensamiento crítico. Eso se le expresé a Gustavo -Petro-. El presidente sabe eso desde hace años. Si hay algo con lo que no estemos de acuerdo, se expresará en el momento indicado.

Infobae: Hay mucho ruido frente al tema de la reforma tributaria que implementará el gobierno entrante. ¿Qué sabe al respecto, qué apoya y qué no?

(I.A.): Nosotros creemos que hay que revisar fuertemente las exenciones que tienen las mega capitales en el país y que toca enfrentar fuertemente la evasión de impuestos. Hay puntos que se han anunciado que tenemos que revisarlos y que si me genera preocupación. Lo que ha expresado la ministra -de Cultura, Patricia Ariza- sobre las telecomunicaciones, no me llama particularmente la atención: lo de gravar los planes de telefonía celular. Si no hay un sustento verdadero para eso, no lo apoyaré.

La reforma tributaria que se está construyendo vamos a ver, ya cuando esté el texto, qué apoyamos y qué no apoyamos. Cuando uno está en un partido de gobierno generalmente tiene unas coincidencias en el núcleo de lo que son unos proyectos insignias, la reforma tributaria es uno y su núcleo es atacar las grandes capitales y obviamente la vamos a apoyar.

Infobae: Senadores del Pacto Histórico como Iván Cepeda y Gustavo Bolívar dijeron que si Petro era presidente eliminarían el Esmad. ¿Usted respaldará esa iniciativa como una vertiente de su proyecto de reforma a la Policía?

(I.A.): Lo del Esmad es obvio que tiene que haber un cambio de cuerpo antidisturbios y toca cambiarlo. De las primeras cosas que debe hacer el nuevo Congreso con el acompañamiento del Gobierno, es la democratización de la Policía. La policía es una institución clasista, que se permita la movilidad social o la movilidad de mandos al interior de Policía y que no esté destinada por quienes tienen recursos al comienzo y quienes no.

Infobae: Por otro lado, la Alianza Verde se ha dado a conocer por sus peleas internas en los últimos años. ¿Cómo se manejarán esas diferencias con un gobierno que va en línea a sus ideologías?

(I.A.): La discordia, las diferencias que nosotros tuvimos a nivel interno estamos haciendo un esfuerzo por pasar la página. Las relaciones con la senadora Angélica Lozano hoy en día se llevan en los mejores términos y eso es una cosa muy importante que se sepa en la opinión pública: esas diferencias del pasado están superadas y estamos escribiendo una nueva historia y esperamos volver a estar en términos cordiales, amigables y de coordinación, como lo estuvimos en los primeros años de nuestra militancia en el Verde.

Senadores electos de Alianza Verde: Inti Asprilla, Angélica Lozano y Ariel Avila. Foto: Twitter.

Infobae: Es anticipado, pero aprovecho para preguntarle. ¿En el Verde ya se barajan candidatos para las alcaldías y gobernaciones del otro año?

(I.A.): Nosotros estamos en un proceso de la construcción de un Frente Amplio que tiene un reflejo en el Congreso de la República, pero también tendrá un reflejo en las candidaturas a las elecciones del próximo año, entonces buscaremos, con la mejor intención, que haya candidaturas conjuntas del bloque alternativo y de quienes hacen parte de partidos tradicionales, pero que tiene un pensamiento progresista.

