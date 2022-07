Rivaldo cree que Juan Guillermo Cuadrado aún puede aportarle a la Juventus

El exjugador cree que el colombiano aún puede aportarle a la Juventus. Foto: Betffair

En la década de los noventa el mundo se maravilló con el talento de un joven brasileño llamado Rivaldo, que al igual que muchos de sus compatriotas luchó contra pobreza para luego brillar en las canchas de fútbol y ser uno de los referentes de aquella generación de la Verdeamarela, que junto Ronaldo le dieron a Brasil su última copa del mundo en Korea & Japón 2002.

Asimismo, deslumbró con sus actuaciones en el Viejo Continente, en donde vistió las camisetas del Deportivo La Coruña y luego fichó por el Barcelona, con el que fue figura durante las cinco temporadas que estuvo en el Azulgrana, marcando 130 goles y con un registro de 50 asistencias en 235 partidos con el conjunto catalán.

Ahora el exjugador disfruta del retiro y sigue ligado al fútbol, siendo embajador de una compañía de apuestas en línea y recientemente dio declaraciones en las que refirió a varios temas como el presente del futbolista colombiano del servicio de la Juventus, Juan Guillermo Cuadrado, como también de la Copa América Femenina que actualmente se celebra en el país.

Cabe recordar que hace un par de días, la Juventus de Turín oficializó los fichajes del argentino Ángel Di María, procedente del París Saint-Germain y la del francés Paul Pogba, que jugó en la última temporada para el Manchester United de Inglaterra.

Le puede interesar: Video: Falcao rompió en llanto cuando le preguntaron si quiere seguir los pasos de su padre

Mucho se ha hablado del papel de Juan Guillermo Cuadrado en el equipo Vecchia Signora, dado que no sería la prioridad de su entrenador, Massimiliano Allegri, y su continuidad en el club no está del todo asegurada, pese a que renovó por una temporada más.

El exjugador del Palmeiras manifestó que Juan Guillermo Cuadrado aún le puede aportar al Bianconei y la llegada de Pogba y Di María no afectaría su rol dentro del equipo de Turín. “. Creo que Cuadrado seguirá siendo una parte importante del equipo italiano, como lo ha sido durante todos estos años, porque es un gran jugador, y tras el fichaje de estos dos grandes jugadores el equipo de la Juventus tiene muchas posibilidades de volver a ser campeón de Italia y hacer una mejor campaña de Champions la próxima temporada”.

Del mismo modo, se habló del desempeño de Colombia y Brasil en la Copa América Femenina que se disputa en Cali, Armenia y Bucaramanga, en el que ambos seleccionados suman seis de seis en el certamen orbital. “Por lo que he visto hasta ahora, me da la sensación de que Brasil y Colombia son los equipos más fuertes del torneo, por lo que no me sorprenderá verlos disputar la final”.

Sin embargo, previo al inicio del torneo, Rivaldo dio como favorita a la Canarinha, que se ha impuesto en siete de las ocho ediciones de la Copa América. “Sin duda, Brasil es el equipo favorito para llevarse el trofeo, no solo porque ha ganado la Copa América en casi todas sus ediciones, sino también porque tiene el mejor plantel entre los equipos sudamericanos. No veo ningún equipo con la calidad suficiente para truncar el camino al título”.

La próxima salida de las dirigidas por Nelson Abadía será el domingo 17 de julio en el Pascual Guerrero ante el combinado de Ecuador desde las 7:00 p. m. Brasil volverá tener acción el lunes cuando se mida en el Centenario de Armenia a Venezuela.

SEGUIR LEYENDO: