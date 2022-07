Oficial: Andrés Felipe Román fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional

Atlético Nacional le da la bienvenida a Andrés Felipe Román de cara a la Liga BetPlay II 2022 / (Twitter: nacionaloficial)

La información sobre este fichaje ya había sido preanunciada por el periodista deportivo Felipe Pipe Sierra, quien sobre las 5:10 p. m. de este viernes 15 de julio dio a conocer desde su cuenta de Twitter que el lateral derecho de 26 años firmó contrato por un año con el actual campeón de la liga de primera división de Colombia.

Segun informó Sierra, Andrés Felipe llega como agente libre al plantel verdolaga, pero Nacional tiene la opción de extender su contrato y comprar un porcentaje de sus derechos económicos:

🚨 ATENCIÓN: Andrés Felipe Román (26) acaba de firmar su contrato como nuevo jugador de #AtléticoNacional. Su acuerdo tendrá vigencia hasta junio de 2023 🟢⚪️

👀 Los ‘verdolagas’ tendrán posibilidad de extenderlo con opción de compra por un porcentaje de sus derechos económicos

Felipe Sierra advierte la llegada de Andrés Román a Atlético Nacional para afrontar la Liga BetPlay II 2022 / (Twitter: @PSierraR)

Justo antes del cierre masivo del mercado de fichajes en la Liga BetPlay I 2022, Atlético Nacional sorprendió llevándose consigo a uno de los mejores canteranos de la última década de Millonarios F. C.: Andrés Felipe Román Mosquera.

El lateral derecho bogotano de 26 años jugó su último partido con el club azul capitalino el pasado 3 de abril en el estadio Olímpico Pascual Guerrero ante América de Cali y a pesar de clasificar a los cuadrangulares semifinales con Millonarios, no pudo llegar a un acuerdo con la dirigencia para concretar su renovación, por lo que su contrato finalizó el 1 de julio de 2022 y fungía como jugador en calidad de agente libre.

Con el siguiente video de presentación, fue oficializado el jugador bogotano a las 6:09 p. m. de este 15 de julio:

¡Qué ROMÁNtico es verte vestido de Verde! 💚 #RománEnElMásGrande ⚪️🟢

El lateral derecho bogotano de 26 años estará a disposición del entrenador Hernán Darío Herrera, como mínimo, por un año / (Twitter: @nacionaloficial)

Román también defendió los colores de la selección Colombia en varios microciclos con Reinaldo Rueda Rivera como seleccionador a cargo y ahora tendrá contrato con Atlético Nacional hasta junio de 2023.

Román es recordado de manera agridulce por un sector de la fanaticada embajadora que le agradece su contribución en la consecución de la estrella 15 en el campeonato finalización 2017, así como la Superliga 2018 ante Atlético Nacional.

Sin embargo, algunos simpatizantes azules no le perdonan su salida del equipo luego de que Millonarios volviera a abrirle las puertas tras un fichaje fallido por parte de Boca Juniors en Argentina, luego de que los médicos del plantel Xeneize informaran que había reprobado los exámenes médicos por problemas cardíacos que, aparentemente, podían haber terminado con la carrera del jugador.

El adelanto de esta noticia la había preanunciado el jugador Yerson Candelo de Atlético Nacional, que afirmó en conferencia de prensa este 15 de julio que la llegada de Román era casi una realidad y que esperan acompañarlo en tanto se una a la nómina verdolaga para el segundo semestre del año. Así se refirió a la inminente llegada de Andrés Felipe al vigente campeón:

De Román sabemos que es una gran persona, tenemos una muy buena relación, una amistad de poco tiempo pero creo que muy buena y esperemos que venga a aportarnos su fútbol y su talento porque sabemos de la gran calidad que tiene y esperamos acompañarlo para que se adapte rápidamente y pueda empezar a darnos todo eso que él tiene

Román tiene todo acordado para ser el nuevo jugador del cuadro paisa de cara al resto de la campaña liguera. Su presencia ilusiona al hincha, que lo considera como buen recambio en esa banda derecha.

Cabe recordar que el lateral bogotano jugó entre 2017 y 2022 con Millonarios F. C. Allí logró convertirse en gran referente y muy querido entre los hinchas, que no le perdonarán su paso a Atlético Nacional por la rivalidad entre ambos clubes. En el primer semestre de 2022 solo disputó 492 minutos con el equipo dirigido por Alberto Gamero, quien no lo tuvo en cuenta por lesiones que impidieron que sumara más partidos.

El marcador por derecha que fue entrenado por Miguel Ángel Russo, Jorge Luis Pinto y Alberto Gamero registra ya tiene más de 100 partidos jugados con Millonarios; ha anotado 7 goles y ha entregado 12 asistencias. En estos momentos, el bogotano está valuado en 1,8 millones de euros de acuerdo con cifras entregadas por el portal especializado en fichajes Transfermarkt.

SEGUIR LEYENDO: