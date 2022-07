Lina Tejeiro envía mensaje a Juan Duque que enterneció a las redes sociales

Lina Tejeiro y Juan Duque estarían sosteniendo una relación a escondidas, sin embargo, algunos aseguran que se trataría de una estrategia de marketing. Tomada de redes sociales @linatejeiro y @juanduque

Uno de los temas que más emoción genera en los internautas es la relación que sostiene en la actualidad Lina Tejeiro con el influenciador y cantante de música urbana, Juan Duque. Los rumores de esta unión comenzaron hace algunas semanas, cuando los artistas cruzaron algunos mensajes en redes sociales y desde ahí, se especula que surgió el amor.

A través de su cuenta de Twitter, Lina Tejeiro escribió: “Días, porque buenos fueron esos ‘pikos’ que nos dimos”. A lo que Juan Duque no dudó en responder: “Afortunado el pana”; sin embargo, un seguidor de la actriz decidió también escribir en este hilo y le preguntó: “¿Por qué asumes que fue con un man?”, y el cantante dijo: “Porque fui yo”.

Con este cruce de comentarios entre los creadores de contenido quedó más que confirmada su relación, sin embargo, los seguidores están pendientes de cada uno de los movimientos que realiza la pareja a través de sus redes sociales, como ocurrió recientemente, que la llanera compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, al parecer dedicado al paisa.

“Le regalé la luna para que piense en mí cada que la vea”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Twitter. La publicación ya se acerca a los 8.000 ‘me gusta’ de sus seguidores y ha generado más de 1.000 retuits y 115 comentarios entre los que destacan la buena vibra para la relación de Tejeiro con Duque, pues consideran que ya era tiempo de que se diera una nueva oportunidad en el amor.

Aquí puede ver la publicación que hizo Lina Tejeiro para su nueva pareja:

La dedicatoria de Lina Tejeiro a Juan Duque con motivo de la súper luna. Tomada de Twitter @Lina_Tejeiro

Algunos de los comentarios son: “no pues ya no nos restriegues que están muy bien”; “esos trabalenguas, yo me los sabía con tres tristes tigres”; “pero la luna es cambiante, el sol no, sigue siendo el mismo”; “no joda Lina, que nivel de parla el que te gastas”; “todos hemos regalado la luna alguna vez en la vida”, entre otros.

Pero esta no fue la única respuesta que recibió la actriz con motivo de la dedicatoria de la súper luna que se vio en Colombia el pasado 13 de julio, ya que Juan Duque también aprovechó para bromear con el romántico momento al compartir la fotografía de un buñuelo acompañado con la frase: “yo también te regalo esta luna”, con lo que no contó el paisa fue con la respuesta de su pareja que le dijo “mier… me enamoré”.

A continuación puede ver la respuesta de Juan Duque a la dedicatoria de la actriz:

La respuesta de Juan Duque a la dedicatoria de Lina Tejeiro. Tomada de Twitter @Lina_Tejeiro

Cabe mencionar que en el momento en que iniciaron los rumores de una relación entre Lina Tejeiro y Juan Duque, los seguidores de cada uno especularon que se trataba de una estrategia de marketing por el lanzamiento de la nueva canción del paisa y este inmediatamente salió a aclarar la situación.

“Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o un chisme, eso me parece falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y canto es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing” escribió el influenciador en una de sus redes sociales.

Además, aprovechó para interpretar algunas líneas de su canción: “Estoy loco por ti lo digo. Hablo mucho de ti conmigo, no lo dejemos para después que el tiempo se va… si no es en esta, en otra vida te voy a buscar”, se escucha que interpreta el cantante antioqueño.

