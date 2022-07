Con derrota ante Deportes Tolima, comenzó la era de Mayer Candelo en el Deportivo Cali

La era de Mayer Candelo en el Deportivo Cali inició con derrota ante Deportes Tolima. Crédito: Dimayor

Deportivo Cali inició con derrota el segundo semestre del 2021, partido que además significó el inicio de la era de Mayer Candelo como entrenador del club en donde se formó y del que se ha declarado hincha. El encuentro fue ante Deportes Tolima en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2022-II en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. La victoria fue para la ‘tribu’ 2-0 con goles de Michael Rangel y Jeison Lucumi.

En su primer partido, Mayer Candelo formó a Humberto Acevedo en la portería; los defensores fueron Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Germán Mera y Onel Acosta, canterano del equipo verdiblanco que debutó como profesional ante la ausencia del lateral izquierdo Cristian Mafla; La zona de recuperación y contención estuvo a cargo de Yimmi Congo y Enrique Camargo; más adelante, estuvieron Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez y Harold Mosquera y como único delantero Ángelo Rodríguez.

En el primer tiempo ambos clubes tuvieron oportunidades de abrir el marcador pero lo más importante pasó por las decisiones arbitrales. En primera instancia el juez Jhon Hinestroza dejó de pitar un penalti a favor del conjunto verdiblanco luego de que el Rodríguez fuera derribado en el área por Bryan Rovira quien se montó en la espalda del jugador cuando este se disponía a rematar de cabeza frente al arco, el arbitro sancionó una mano posterior a esta acción en ese momento.

Al respecto, Candelo expresó su molestia por la jugada, “No sé cómo se maneja el VAR para unas cosas y para otras no. Pudimos hacer un gol de penal y eso no lo vieron”. La segunda jugada que cambió el rumbo del partido tuvo como gran protagonista a Teófilo Gutiérrez quien fue expulsado a los 40 minutos de partido. El atacante propinó un cabezazo a Leider Riascos que fue advertido por el VAR para tomar la decisión de mostrar la tarjeta roja al barranquillero.

Con el marcador 0-0 los equipo se irían al descanso. Para el segundo tiempo, Tolima comenzaría a aprovechar el hombre demás atacando por las bandas. El primer fue a los 64 minutos cuando Luis Miranda abrió el marcador tras ser asistido por Michael Rangel, sin embargo el jugador estaba por delante de la línea del balón por lo que el VAR nuevamente intervino y anuló el gol.

Ocho minutos más tarde dos ex América de Cali se juntarían para darle la ventaja al Deportes Tolima, Stiven Lucumi, elegido como la figura del encuentro, desbordó por la banda derecha, ganó la línea de fondo y con un pase a ras de grama asistió a Rangel que con potencia remató a la parte alta del arco para poner el 1-0. Rápidamente la ventaja se amplio luego de una buena secuencia de pases entre jugadores del ‘Pijao’ terminó en los pies de Lucumí dentro del área que aprovechó el mal retroceso de la defensa para definir al palo de la mano izquierda de Humberto Acevedo.

“El balance es negativo porque se pierde, vinimos a hacer otra cosa y la expulsión cambio todo. Un día negativo, pero igual nos levantaremos para que nuestro equipo mejore (...) Se viene una semana larga que nos va permitir trabajar y seguir mejorando en la idea que queremos”, declaró Mayer Candelo en la rueda de prensa posterior del partido, en donde además aprovechó para pedir el apoyo de la hinchada en el proceso que apenas empieza.

