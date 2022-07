Unidad para las Víctimas acompañó entrega simbólica de los restos de un desaparecido en 2004

En el municipio de Orito, en Putumayo, ocurrió la desaparición forzada de *Antonio en el año 2004. Su familia le escribió una carta a través de la cual lo expresaron lo que no pudieron decirle personalmente.

Cifras de la Unidad para las Víctimas revelan que al menos 183.976 personas han desaparecido en Colombia en el marco del conflicto armado interno. Desde su creación en 2012, la unidad ha atendido a cerca de 2.000 familiares de personas desaparecidas forzadamente en el marco de la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal.

En medio de sus acciones para la reparación de esta población, en el municipio de Orito, en Putumayo, el miércoles 13 de julio la Unidad para las Víctimas acompañó la entrega simbólica de los restos de una persona desaparecida en 2004.

Hace 18 años Fernando no volvió a tener noticias de su padre. En 2004, grupos armados lo interceptaron y lo subieron a un taxi y desde entonces, nunca volvió a saber nada de él. En todo este tiempo no había podido superar la desaparición de su papá. En el acto simbólico, a través de una carta, le dijo lo que no pudo decirle en persona.

Durante la diligencia de entrega simbólica del cuerpo de su ser querido, Fernando y su familia, recibieron acompañamiento psicosocial en el cual se les dio un espacio que les permitiera expresar el dolor y se les brindaron herramientas para el manejo de las emociones.

En este espacio, que se llevó a cabo en la ciudad de Mocoa y que estuvo dirigido por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Unidad para las Víctimas, la familia del hombre desaparecido plasmó sus sentimientos a través de dibujos.

Así mismo, se celebró una ceremonia religiosa en honor a la memoria de la víctima. “Aunque hoy nos hacen entrega de su cuerpo simbólicamente, la fiscalía nos dijo que no van a parar de buscar sus restos y yo tampoco pienso parar de hacerlo”, aseguró su hijo.

Al terminar el acto simbólico, la entidad nacional afirmó que garantizará el apoyo económico para alimentación, hospedaje y transporte de los familiares de víctimas de desaparición forzada.

Al final de la jornada, Fernando resaltó la importancia del acompañamiento psicosocial, “pues también están pendientes de ver uno cómo reacciona y que estemos tranquilo por lo cual estoy muy agradecido”, puntualizó.

Según la ley 1408, los familiares de personas desaparecidas incluidas en el Registro Único de Víctimas, tendrán derecho a medidas de asistencia como la ayuda humanitaria. En cuanto al programa de reparación individual, “se han destinado más de 355.000 millones de pesos en la indemnización administrativa de unas 78.000 víctimas directas e indirectas de este hecho”, aseguró la entidad estatal.

En junio de 2022 la Unidad para las Víctimas atendió a 131 familiares de 27 víctimas directas de desaparición forzada y homicidio en el marco del conflicto armado. Las actividades tuvieron lugar en Santa Marta, Valledupar, Medellín y Santuario (Antioquia), San José del Guaviare, Villanueva (Casanare), Puente Nacional (Santander), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), San Juan de Arama (Meta), Bogotá, Santander de Quilichao Cauca y Soledad (Atlántico).

“El acompañamiento psicosocial está presente durante los diferentes momentos de la actividad. Con el buscamos brindar reconocimiento al sufrimiento, haciendo visible la afectación. Se busca mitigar el impacto de la desaparición forzada y homicidio y facilitar procesos de elaboración y restablecimiento emocional y social de los afectados”, aseguró Aída Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Dirección de Reparación de la Unidad.

