Quién es la hermosa esposa de Chicho Arias que se robó las miradas en la final de ‘MasterChef Celebrity’

Leidy Franco, esposa de Chicho Arias, se robó las miradas en la final de MasterChef Celebrity.

La final de ‘MasterChef Celebrity’ se ha llevado todo tipo de comentarios en redes sociales, tanto positivos, por la calidad de los finalistas que llegaron a disputar el título como el mejor cocinero del país; como negativos, por cuenta del alargue que le han dado al episodio final, sin embargo, esto ha servido para que algunos se percaten de los acompañantes de los cuatro hombres que se disputan el título.

Justamente en esos episodios, una mujer llamó la atención de los televidentes y fue quien acompañó a Chicho Arias, quien disputa la final junto a Ramiro Meneses, Tatán Mejía y Carlos Báez. Cabe mencionar que en el caso del comediante, su vida personal ha sido todo un misterio, pues poco se conocía en redes sociales sobre su compañera sentimental.

Se trata de Leidy Franco, una mujer que no hace parte del mundo del entretenimiento ni de la farándula nacional, pero llamó la atención por su innegable belleza.

Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de comentarios con halagos para la esposa de Arias, pues se conoce que Leidy tiene 37 años y está alejada de los medios de comunicación; logró enamorar al ‘Analfabeta del sabor’ desde hace varios años y tienen una hija, de quien también se supo hasta la final del programa de telerrealidad.

La pareja contrajo matrimonio un 17 de enero de 2018, en una ceremonia en la que estuvieron acompañados por su círculo familiar y amigos más cercanos y en la que juraron amarse por toda la eternidad. A través de las redes sociales de Leidy Franco se ven algunas publicaciones de este día, que acompañó con un emotivo pie de foto.

“TÚ, el hombre de mi vida, el amor de mi vida, mi parcero de camino, mi ángel, mi amante, mi cómplice y mi alcahueta. Amarte más si es posible, porque cada día mi amor por ti crece y crece. Y la felicidad que le das a mi vida no termina nunca. Te digo SI dos y todas las veces, me caso contigo dos y todas las veces más, porque eres el mejor hombre del mundo, porque mi vida a tu lado no podría ser más divertida”, reza una parte del texto que compartió junto a las fotografías .

Y agregó: “Hoy, yo una vez más: Prometo hacerte infinitamente feliz como tú lo haces conmigo cada instante, prometo orar a tu lado cada día para que Dios siempre este en medio de nosotros, prometo cuidarte como mi mayor tesoro y que juntos busquemos la santificación de nuestras almas”.

Aquí puede ver el contenido completo de Leidy Franco y Chicho Arias, quienes se han robado los comentarios en redes sociales por cuenta de la final de MasterChef Celebrity:

Mensaje que dedicó Leidy Franco a su esposo, Chicho Arias, por la final de MasterChef Celebrity.

Otro de los mensajes que compartió la esposa del comediante fue el orgullo que sintió cuando se enteró de que él fue uno de los finalistas que se disputan el título como mejor cocinero de Colombia, con una fotografía de Arias luciendo la tradicional filipina del concurso junto a un emotivo mensaje.

“Puede que sean dos semanas o tal vez cuatro, decías… y al final, llegaste hasta la final… Lo lograste, lo logramos. Que orgullosa me siento de ti, de cada cosa que haces, de cada idea que se te ocurre y de cada locura en la que te metes y en la que me meto contigo. Todo el camino que recorriste y todo lo que le entregaste de ti a cada momento, a cada compañero, a toda Colombia… ese eres tú y estoy completamente segura que ese era el propósito que Dios tenía contigo con este proyecto tan lindo: Le mostraste a todos lo que tuvieron la oportunidad de conocerte, que ser bueno es muy, pero muy divertido…”, puntualizó.

Mensaje que dedicó Leidy Franco a su esposo, Chicho Arias, por la final de MasterChef Celebrity.

