Nairo Quintana estalló ante las críticas: “El matoneo que se sufre por ser segundo es muy fuerte”

El Tour de Francia regresó luego de su jornada de descanso con un recorrido entre Morzine les portes du Soleil y Magéve, un trayecto de media montaña de148.1 kilómetros y el cual contó cuatro premios de montaña (Dos de 4, uno de 3 y uno de 2). El corredor Nairo Quintana llegó a la carrera con el objetivo de mantenerse con el pelotón de los favoritos, algo que logró a cabalidad, sin embargo, perdió algunos puestos en la general debido a corredores que se fugaron.

La etapa 10 tuvo dos grandes protagonistas, uno fue Magnus Cort Nielsen quien se impuso en la jornada con un final de foto finish y el otro fue la manifestación que se presentó en medio de la carrera que obligó a la neutralización de la carrera sobre el kilómetro 112. Luego de algunos minutos los pedalistas pudieron retomar la competencia con las diferencias que mantenían al momento de la detención.

Por parte de los colombianos, el mejor de la etapa fue Nairo Quintana quien cruzó la meta en el puesto 27 a 8:54″ del ganador; Rigoberto Urán llegó en la casilla 58 a 9:40″ y Daniel Felipe Martínez fue 104 a 20:28″. En la general el pedalista colombiano mejor ubicado es el del Arkéa-Samsic que está en el puesto 12 a 02:13″ de Tadej Pogacar, mientras que el ciclista del Education First está en la casilla 25 a 10:27″. El corredor del INEOS Grenadiers ahora está en el puesto 37′ a 28:46″.

“La gente ataca con furia y más no se puede hacer”

El corredor Nairo Quintana fue uno de los grandes protagonistas de la jornada por sus declaraciones previas a la décima etapa del Tour de Francia. El colombiano, quien ha sido campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, realizó una petición a los colombianos en nombre de los ciclistas del país que se encuentran en competencia debido a los comentarios negativos que han recibido en las últimos días. Incluso afirmó que ha sufrido matoneo por ser segundo.

El pedalista del Arkéa-Samsic se refirió a los casos de Rigoberto Urán y de Daniel Felipe Martínez, quienes con el pasar de las etapas cedieron tiempo en la general y salieron del grupo de los favoritos. “Rigo y Dani venían como favoritos en el top ‘10′, han luchado y entrenado como ninguno, a veces no se dan las cosas como uno quiere. Ya vemos a ‘Dani’ enfermo tres días y le insistía al cuerpo estar ahí. Somos humanos y como no se puede no se puede. No quiere decir que no esté capacitado para hacerlo”,

Y agregó que, “tenemos que saber transmitir a los aficionados del ciclismo de una manera correcta para que no crezcan en falsas expectativas, para que lo suban en aplausos y lo bajen a pedradas. El matoneo que se sufre por ser segundo es muy fuerte. La gente ataca con furia y más no se puede hacer. Nos crucifican y ya está, no somos el peor del mundo”.

Además, el corredor colombiano del Arkéa-Samsic puntualizó sobre su momento en el Tour de Francia y aseguró que, “no tenemos demasiada estrategia. De mi parte aprovechar el trabajo y aguantar cuando se ponga fuerte la cosa para lo que queda del Tour”.

Ahora el Tour de Francia vivirá este miércoles 13 de junio su etapa 11 en donde la alta montaña será la gran protagonista. Un recorrido de 151.7 kilómetros entre Albertville y final en el Col du Granon Serre Chevalier, con un premio de segunda categoría, uno de primera y dos fuera de categoría, además tendrá un final en alto.

