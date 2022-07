Victoria Sandino explica la importancia del informe de la Comisión de la Verdad para lograr la paz: “Hay un proceso de aplazamiento”

Victoria Sandino, senadora por el movimiento Comunes. / Colprensa

El pasado 28 de junio, la Comisión de la Verdad, encabezada por el sacerdote Francisco de Roux, hizo la entrega del informe final. Desde 2018 el organismo de justicia transicional, creado por el acuerdo firmado en el 2016, inició la recolección de testimonios voluntarios de víctimas, actores y testigos de los más de 50 años de conflicto armado que afrontó el territorio nacional. El documento ha creado todo tipo de reacciones de diferentes actores, una de ellas de Victoria Sandino, una de las últimas comandantes de las extintas Farc.

En entrevista con la W Radio, Sandino anotó que la verdad es el inicio de la reconstrucción y la implementación del acuerdo y contó que una de las razones por las que decidió militar en la guerrilla fue debido a que creía que era una forma de mantenerse segura en medio del contexto en el que vivió.

“La pérdida de compañeros en combates y las masacres de cualquier grupo armado, incluso de las fuerzas oficiales, siempre produjeron mucho dolor. Yo ingresé a una organización insurgente, con la plena convicción de que iba a proteger mi vida y contribuir a los cambios”, expresó.

Agregó que fue muy doloroso leer el documento que muestra las atrocidades de la guerra en la vida de los colombianos, pero que no fue una sorpresa el resultado, pues es consciente que lo que trajeron los actores armados a la vida de los civiles:

“Hace mucho tiempo no sentía tanto dolor como en estos días. Cuando estábamos en la insurgencia, sabíamos que esto podía suceder en cualquier momento”.

La actual activista y política dijo, también, que el informe de la Comisión podría hacer que la implementación del acuerdo vuelva a despegar tras cinco años donde el posconflicto no ha sido una prioridad. “Implementar los acuerdos de paz es lo que había que hacer hace cinco años, hay un proceso de aplazamiento de la paz”, añadió.

Valga recordar que la reconstrucción de la verdad desde este mecanismo no tiene efectos jurídicos y penales, por lo que no se señalaran personas que no estén previamente condenadas: “El Informe esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. Dentro del documento sólo hay algunos casos, presentados como anexos, que alimentan la narrativa explicativa, analítica y contextual”, indicó la comisión encabezada por Francisco de Roux.

Tras la entrega del documento que tiene diez capítulos, el organismo tiene dos meses de socialización de su contenido. Luego de ello, un Comité de Seguimiento designado por los comisionados estará encargado de monitorear durante los siguientes siete años las recomendaciones indicadas a la nación y el Estado para evitar la repetición de un nuevo conflicto armado.

El informe se emitirá en recintos académicos, organizaciones sociales, mesas de víctimas y comunidad internacional; de igual manera, estará disponible en una plataforma digital durante los siguientes diez años para que sea consultado públicamente, sí está a disposición del Estado durará más tiempo en la red.

Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, resaltó la importancia de que este informe llegue a los diferentes espacios para que sea socializado.

“Hay que lograr que este informe y todo lo que nos plantea este informe entre a la escuela en Colombia y entre a las universidades en Colombia, que todos los niños, jóvenes, se formen pensando en lo que ha sido la sociedad colombiana. Y necesitamos que esto entre a la televisión colombiana, que de aquí en adelante se hagan documentales, novelas, series y que perdure durante mucho tiempo”, dijo el asesor.

