“Soy hincha de Junior y mi fichaje lo deciden sus dueños”: Carlos Bacca afirma que se quiere retirar en el ‘Tiburón’

Carlos Bacca tendría definida su fecha de salida del Granada C.F. Imagen: Getty Images.

El delantero colombiano Carlos Bacca llegó hace unas horas a la capital del departamento del Atlántico para disfrutar de sus vacaciones con su familia y amigos. La llegada a Barranquilla del futbolista ha causado que los hinchas del Junior se ilusionen, pues podría volver a vestir la camiseta del ‘tiburón’.

Su posible regreso al cuadro barranquillero se daría luego de 13 años, pues a mediados del 2009 Bacca debutó con el Junior, en un duelo contra el Deportivo Pasto por el torneo local.

En el momento de su llegada, al aeropuerto Ernesto Cortissoz, varios medios de comunicación lo estaban esperando y aprovecharon que el futbolista dio unos minutos y preguntaron sobre su futuro. “Siempre he dicho que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí, así que sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar”.

Y agregó: “Mi fichaje lo deciden sus dueños”. Además, el delantero de 35 años ha aclarado que si se da la oportunidad de regresar al Tiburón trabajará para “darle muchas alegrías a la afición”. Hay que tener en cuenta que el Granada, club donde militaba Bacca hasta esta temporada, no seguirá jugando en la primera división del fútbol español, por esto el equipo dio por finalizado el contrato del colombiano.

Ahora, uno de los principales obstáculos para que Junior lleve de nuevo al colombiano a su plantilla, es que debe hacerse cargo de la ficha del jugador que actualmente se encuentra sin equipo. Además, Bacca cobraba cerca de 4 millones de euros en su último equipo, el Granada CF. Por esto, si finalmente el exdelantero de la selección de Colombia llega al equipo de Juan Cruz Real deberá reducirse la ficha de manera considerable.

Carlos Bacca

La situación de Carlos Bacca con el Granada C.F

A mediados de junio se conoció la noticia del descenso del club español Granada C.F, por lo que la cúpula de la institución comenzó a planear el camino a afrontar para volver a la Primera División del fútbol ibérico y basado en este objetivo ya habría tomado la decisión de dejar ir a varios jugadores que no le aportaron lo prometido al equipo durante la última temporada, dentro de ellos, el colombiano Carlos Bacca.

El nacido en Puerto Colombia arribó al Estadio de Los Cármenes el pasado 13 de julio de 2021 convirtiéndose en el referente de ataque de los Nazaríes, pero durante todo el transcurso de la campaña no logró demostrar el olfato goleador que tanto le sirvió al Villarreal y Sevilla.

Cuando firmó su contrato con el equipo, la administración y el jugador establecieron la posibilidad de extender su contrato por un año más, pero con el club en medio de una crisis deportiva ya habrían tomado la decisión de no usar esa extensión y dar por terminado el vínculo del cafetero con los rojiblancos horizontales.

Esto quiere decir, que desde el 30 de junio de este año, Carlos queda categorizado como ‘agente libre’ dentro del mercado de transferencias, abriéndole la posibilidad a cualquier equipo del mundo de hacerse con sus servicios a costo cero (fuera de la negociación de salario). Esta apertura de puertas llama la atención inmediata del Junior de Barranquilla, uno de los equipos con más flujo financiero que pueden permitirse solventar la manutención del jugador en cuanto a salarios.

