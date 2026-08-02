Sofía Vela, la activista que denunció a Rafael Poveda de presunto abuso sexual, denunció amenazas de muerte en su contra: “Escorias de esta vida”

La denuncia fue revelada por el portal Brava News y el movimiento Yo te creo colega - crédito Capturas de Video Instagram

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Se siguen conociendo nuevos detalles de la polémica que involucra al reconocido periodista y presentador de televisión Rafael Poveda, luego de que fuera denunciado por presuntos casos de abuso sexual.

Una de las denunciantes fue la abogada, activista y fundadora de de la Fundación Las Guaguas, Sofía Vela Mejía que, en su relato difundido por el portal digital Brava News y el movimiento Yo te creo Colega, acusó al comunicador colombiano de hacer presuntos tocamientos sin su consentimiento, posterior a un curso de presentación que realizó en la productora de Poveda, cuando tenía 29 años de edad.

No obstante, después de dar a conocer su denuncia, la mujer denunció que ha sido víctima de amenazas de muerte que ha recibido desde el momento en que se conoció el caso.

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La controversia pública se desplazó del contenido de las denuncias de acoso sexual hacia el procedimiento de las periodistas que contactaron a Rafael Poveda - crédito Captura de Pantalla X/Ana Bejarano Cambio

En conversaciones expuestas por la periodista colombiana Ana Bejarano, en su columna de opinión publicada en la revista Cambio, se observan a personas que expresan, con términos descalificativos y de grueso calibre, la intención de acabar con la vida de Sofía Vela por su denuncia contra Rafael Poveda.

“Perras hijas de puta ojalá me encuentre algún día a la bastarda de Sofía que yo misma la reviento por perra hp por malditas mujeres de mierda como ustedes es que todo se tergiversan todo lo mal informan perras hijas de puta (...) Ojala las maten perras hijas de puta. Escorias de esta vida es lo que son. Asquerosas (...) les va a tocar cambiar de número o van a sentir lo que si es ACOSO (sic)”, fueron algunos de los mensajes intimidatorios contra la abogada.

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Rafael Poveda sostuvo que su caso debe resolverse con garantías procesales, presunción de inocencia y derecho a la defensa ante la Fiscalía - crédito @soyrafaelpoveda/IG

Nuevas revelaciones del caso

Luego de que se difundieran las denuncias en su contra, el periodista Rafael Poveda se defendió de las acusaciones, manifestando su disposición para acudir ante las autoridades competentes al respecto.

En su declaración pública, cuestionó el procedimiento periodístico con que se viralizó su caso, ya que, según él, no le dieron oportunidad para su defensa y advirtió que fue vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso.

Incluso, reveló una conversación telefónica con las encargadas del movimiento Yo te creo colega, que son las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Laura Palomino, que le habrían revelado su denuncia en particular.

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Sin embargo, se conocieron nuevos detalles sobre podrían desmentir la versión de Poveda ante la opinión pública. Según reveló la periodista Ana Bejarano, en su columna de opinión en la revista Cambio, la primera comunicación ocurrió el lunes 27 de julio a las 6:14 a. m., cuando Mónica Rodríguez contactó a Rafael Poveda por WhatsApp.

Ana Bejarano sostiene que Rafael Poveda difundió videos y una llamada para cuestionar a las periodistas y omitir que ya tenía un cuestionario detallado sobre las denuncias - crédito Captura de Pantalla X/Ana Bejarano Cambio

En un inicio, las periodistas le plantearon que la publicación podría salir antes de recoger su versión y que él tendría la posibilidad de entregarla después, pero en la conversación luego acordaron que se le enviaría un cuestionario específico sobre los hechos relatados por dos mujeres, con plazo de tres días antes de que se publicara la información.

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En medio de ese lapso de tiempo, el director de los programas Testigo Directo y Más Allá del Silencio, había alegado la no recepción de un correo electrónico con el cuestionario mencionado. A lo que las periodistas enviaron capturas de pantalla donde se contemplaría el envío del formulario de preguntas.

Una vez vencido dicho plazo, las periodistas no recibieron las respuestas y publicaron las denuncias. La columnista sostiene que Poveda optó por una estrategia pública distinta: presentarse como alguien a quien no se le permitió defenderse antes de la difusión de las denuncias.

Frente a estos nuevos hechos, Rafael Poveda no se ha pronunciado públicamente al respecto.

La denuncia de Sofía Vela contra Rafael Poveda reabrió el debate sobre el acoso y la violencia sexual en los medios de comunicación de Colombia - crédito captura de pantalla Brava News/IG

Sofía Vela se defendió de las críticas

El testimonio de Sofía Vela generó todo tipo de reacciones. Mientras que algunos respaldaron la denuncia de la activista, otros la criticaron sugiriendo que estaría planeando para ganar acogida en la opinión pública.

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Ante las críticas, Sofía Vela salió en sus redes sociales a desmentir dichas versiones, enfatizando que cada víctima tiene su propio proceso y momento para denunciar.

“Ninguna de nosotras quiere buscar fama exponiendo el dolor más grande de nuestras vidas. Ninguna. Y si denuncié a un periodista en particular, a un hombre con poder, fue porque fue mi proceso y mi momento de hacerlo. Ninguna víctima le debe explicaciones a la sociedad sobre sus tiempos”, explicó.

También, destacó la necesidad de visibilizar cómo la sociedad reacciona a estas denuncias, especialmente cuando las agresiones ocurren en ámbitos con dinámicas de poder, como los medios de comunicación.

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Sofía Vela explicó por qué decidió revelar su caso de abuso sexual cometido por Rafael Poveda - crédito Instagram

“Imagínense lo que tienen que aguantar las víctimas cuando están solas, cuando no tienen red de apoyo y cuando sus agresores son amigos, familiares o personas intachables”, agregó.

En su relato, Vela reconoce el miedo que siente al hablar, detectó la violencia y agresividad que enfrentan las víctimas en redes sociales y en la sociedad en general, donde, en sus palabras, se culpa a la víctima en lugar de al agresor.

“La verdad es que no me interesa que me crean las personas que decidieron no creerme. Lo que no me esperaba era este nivel de violencia, este nivel de agresividad, de burlas y de odio puro en redes. A mí no me van a desviar la mirada con la pantomima mediática y con el ruido de redes. El centro de esto no es el circo de Internet. El centro de esto son las víctimas”, indicó.

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