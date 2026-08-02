General (r) designado por Abelardo de la Espriella para empalme de las Fuerzas Militares resultó nombrado en investigación de alias Matamba: por qué

Conversaciones interceptadas por la Fiscalía señalan que Robinson González del Río habría intentado hacer llegar información al comando de la Tercera División, entonces bajo el mando del general Cháwez - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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Aunque el empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y el saliente presidente Gustavo Petro quedó en el pasado luego del choque entre ambos políticos, en la mañana del domingo 2 de agosto se conoció que uno de los nombrados por el nuevo mandatario resultó nombrado en uno de los expedientes más complejos de la justicia que involucra a la cúpula militar.

Se trata de general Wilson Cháwez, que fue nombrado por el abogado de extrema derecha para liderar el empalme con las Fuerzas militares y que sus datos aparecen en un expediente judicial sobre la infiltración del narcotráfico en la institución castrense.

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Aunque el oficial nunca ha sido vinculado formalmente a la investigación, su nombre figura en una de las indagaciones más delicadas sobre los supuestos nexos entre el Clan del Golfo y sectores del Ejército, en particular la organización dirigida por alias Matamba, según información revelada por la revista Cambio.

El general Cháwez fue señalado en conversaciones interceptadas por la Fiscalía, pero hasta ahora mantiene intacta su presunción de inocencia. La Fiscalía ha confirmado que, pese a las menciones a generales en el proceso, ninguna prosperó más allá de la etapa de indagación. Actualmente, no existe ninguna imputación en su contra.

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El general Wilson Cháwez (derecha), designado por Abelardo de la Espriella para el empalme con las Fuerzas Militares, aparece mencionado en un expediente judicial sobre la infiltración del narcotráfico en el Ejército - crédito Sargento Mayor del Ejército/Facebook

La investigación, que se inició tras la captura de varios coroneles en febrero de 2022, reveló cómo la red de alias Matamba pretendía influir en operaciones militares, gestionar traslados de oficiales y obtener inteligencia para desplazar a su principal rival, alias Sábalo. Las pruebas recabadas incluyeron cientos de interceptaciones telefónicas, chats y seguimientos, que detallan la supuesta colaboración de oficiales activos y retirados del Ejército.

Según los hallazgos de los investigadores revelados por Cambio, la organización de Matamba buscaba controlar los cultivos de coca, laboratorios y rutas hacia el Pacífico en la cordillera nariñense. Los investigadores sostienen que parte de esa expansión habría sido posible por la presunta colaboración de algunos militares, que recibían pagos mensuales y otras contraprestaciones a cambio de favorecer los intereses del grupo criminal.

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Conversaciones clave y menciones al general Cháwez

El expediente judicial arroja luz sobre cómo se desarrollaban las estrategias de infiltración. El 20 de octubre de 2019, una conversación interceptada muestra que el coronel retirado Robinson González del Río habría diseñado un plan para modificar el curso de las operaciones militares en Nariño, fabricando supuesta información de inteligencia para que llegara directamente al comando de la Tercera División, entonces bajo el mando del general Cháwez.

En las conversaciones con el líder criminal, González del Río afirmaba haber hablado con el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Leonardo Barrero, quien se encargaría de hacer llegar esos datos “directamente a mi general Cháwez”.

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Cinco días después, González del Río envió a Matamba un informe reservado destinado al comandante de la Tercera División. La explicación era clara: el documento serviría para justificar operaciones militares contra la estructura rival de Sábalo, según el expediente revelado por Cambio.

El expediente reveló que la red de alias Matamba buscó influir en operaciones militares, gestionar traslados de oficiales y obtener inteligencia para desplazar a alias Sábalo - crédito Colprensa

En la misma línea, se discutió la necesidad de relevar a oficiales considerados incómodos para los intereses del Clan del Golfo, con cifras que oscilaban entre 50 y 60 millones de pesos para concretar los traslados, según palabras del propio González del Río.

Según las interceptaciones, para noviembre de 2019, los cambios impulsados dentro del Ejército ya producían efectos visibles. El general Cháwez asumió el Comando Conjunto del Pacífico, ampliando su rango de acción sobre operaciones en Cauca, Valle, Nariño y parte del Chocó.

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En paralelo, el coronel Harry Gómez y otros miembros de la red criminal presuntamente preparaban el terreno para coordinar movimientos de tropas y el ingreso de hombres de Matamba en puntos estratégicos.

Estas acciones culminaron en el desplazamiento y posterior muerte de alias Sábalo en un enfrentamiento con el Ejército, lo que consolidó el control de Matamba sobre el corredor cocalero nariñense. La investigación, según la Fiscalía, permitió identificar y capturar a varios integrantes de la red, incluido Matamba, aunque este escapó de la cárcel La Picota en marzo de 2022 y fue abatido por la Policía dos meses después.

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El papel de los generales y la respuesta institucional

La investigación sobre el Clan del Golfo y alias Matamba no vincula formalmente al general Cháwez, y la Fiscalía informó que no existe ninguna imputación en su contra - crédito Ejército Nacional de Colombia/X

Las menciones a los generales Barrero y Cháwez en el expediente se derivan principalmente de las conversaciones interceptadas entre miembros de la organización de Matamba. En ningún momento se documentó una reunión directa entre estos oficiales y el grupo criminal.

La hipótesis de la Fiscalía es que la organización creía poder influir en la estructura de mando militar a través de sus contactos, especialmente mediante la figura apodada “El Padrino”, atribuida al general Barrero.

Cuando la noticia salió a la luz pública, Barrero negó cualquier vínculo con el Clan del Golfo y atribuyó las acusaciones a un montaje. Cháwez, por su parte, no respondió a los intentos de contacto realizados por el medio.

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En la actualidad, el general Cháwez goza de su derecho a la presunción de inocencia. La Fiscalía ha reiterado que las menciones en su contra no pasaron la fase de indagación. El caso sigue abierto, sin decisiones de fondo sobre los oficiales señalados en las conversaciones.