Con gol de Luis Carlos Ruíz, Millonarios empató ante Deportivo Pasto en su primer partido de la Liga Betplay II

El delantero samario está teniendo un buen inicio como delantero del conjunto albiazul. Fue el autor del gol de su equipo en el empate ante Deportivo Pasto, en el primer juego del torneo clausura de la Liga BetPlay 2022 (Foto: Dimayor).

Luego de haberle ganado al América de Cali en partido amistoso disputado en Miami, Millonarios inició su participación en el torneo clausura de la Liga Betplay 2022, en la jornada correspondiente al sábado 9 de julio. Su rival para esta ocasión fue Deportivo Pasto, el equipo dirigido por Flabio Torres, que en la pasada campaña terminó en la décimo sexta posición de la liga, con apenas 22 puntos.

El partido entre el equipo albiazul y los Volcánicos inició a las 6 p. m., en el Estadio El Campín, con asistencia media por parte de los espectadores.

Desde hace unas semanas, la hinchada le pide a los directivos traer refuerzos de “peso” que puedan aportarle al club en la búsqueda de los objetivos. Hasta el momento, solo dos nombres se han sumado y apenas uno de ellos ya está marcando la diferencia. Por su parte, el presidente del equipo, Enrique Camacho, tan solo ha comentado que se encuentran en la búsqueda de otro delantero y un lateral, pero de nombres no se sabe nada, y mucho menos de cuánto está pensando en invertir el club.

Un equipo plano, sin ideas, con problemas para recuperar por el sector derecho; puntos altos por el lateral izquierdo y la mitad de la cancha; un Daniel Ruiz ausente y un Macalister Silva desconectado; un propositivo y enérgico Luis Carlos Ruiz, y alguno que otro momento de lucidez. Eso fue lo que pudieron apreciar los hinchas asistentes al partido. Los primeros minutos fueron de dominio para Millonarios, pero sin mayor claridad y apenas con un par de opciones aisladas.

La jugada del gol llegó al minuto 34′, después de una buena asociación en el área rival entre Daniel y Luis Carlos Ruiz. El samario consiguió anotar su primer gol en liga con la camiseta azul, luego de haber marcado ante América de Cali hace unos días. Ya son dos tantos los que suma el delantero desde que se sumó al equipo y todo parece indicar que su rendimiento irá en aumento.

A partir de entonces, Millonarios parecía querer ir por más goles, pero al segundo tiempo, Deportivo Pasto se plantó y comenzó a proponer. Los azules empezaron a verse desordenados en su zona defensiva, especialmente por el sector derecho, en donde se encontraba el lateral Elvis Perlaza, de pésimo rendimiento. Justamente por ese sector del campo llegó la jugada que terminó en el gol del empate.

Luego de un cabezazo de Andrés Llinás en el área de Pasto, que casi termina en gol, el equipo volcánico tomó por sorpresa a los azules. Al minuto 60′, Facundo Boné aprovechó la única opción clara que su equipo había tenido hasta el momento. Remate cruzado al palo izquierdo y la mandó a guardar.

El gol del uruguayo fue el número 1.000 de Deportivo Pasto en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano. Nada qué hacer para Álvaro Montero, que hasta ese momento no había tenido mayor participación.

Millonarios parecía no tener reacción. Más allá de una que otra jugada aislada, no hubo claridad en el juego del equipo. Al minuto 76′, el DT Alberto Gamero mandó los tres relevos a la cancha. Salieron Elvis Perlaza, Andrés Gómez, y Daniel Ruiz, este último se fue bastante molesto, pues no pudo hacer gala de su buen fútbol en ningún pasaje del encuentro. Al campo ingresaron Diego Herazo, Jáder Valencia y el debutante, Israel Alba.

De ahí en adelante fue todo ataque, pero ante el poco acompañamiento que recibía Macalister Silva en la mitad de la cancha, poca fue la generación de juego que hubo. En un momento de desconcentración de la defensa de Deportivo Pasto, los azules aprovecharon y marcaron el segundo gol del encuentro. Silva remató con fuerza adentro del área y el rebote del portero le quedó a Diego Herazo, que la empujó al fondo de la red, pero se encontraba adelantado. Gol anulado para Millonarios.

En los últimos minutos, si bien Millonarios presionaba, los jugadores del Deportivo Pasto comenzaron a quemar tiempo, pues les favorecía el resultado. Le hizo falta al arbitro un poco más de mano dura. El DT Flabio Torres mandó sus cambios y resguardó a su equipo, pero sin renunciar al ataque, sabiendo que los de Gamero estaban desordenados. Al minuto 92′, Pasto por poco se acerca al gol definitivo, pero Ómar Bertel cortó la jugada y fue amonestado con la tarjeta amarilla.

Al minuto 94′ el arbitro decretó el final del encuentro. Los jugadores se dirigieron a los camerinos sin mayor interacción con el público, que los increpaba por su actuación, y aún más a los directivos, pues dejaron en evidencia que al equipo le falta jerarquía.

Los de Gamero completaron tres partidos en línea empatando en su patio y trece de invictos en El Campín por Liga Betplay. En la siguiente jornada, Millonarios recibirá a Atlético Bucaramanga, en Bogotá, mientras que Deportivo Pasto hará lo propio en casa ante Envigado.

