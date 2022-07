Giovanni Moreno rompió el silencio tras su salida de Nacional y dejó ver que arribaría al Junior

Giovanni Moreno ha blanco de críticas en el inicio de la Liga BetPlay 2022-I. Foto: Atlético Nacional

Atlético Nacional se coronó campeón del torneo Apertura-2022 colombiano el 27 de junio al vencer con un global de 4-3 al Deportes Tolima. El equipo verdolaga cayó 2-1 en el vibrante partido de vuelta de la final en casa de Tolima, pero obtuvo su decimoséptimo título gracias al 3-1 a favor que había obtenido el miércoles en la ida. Tras este nuevo título se conoció que el futbolista Giovanni Moreno dejará el cuadro verdolaga y podría vestir los colores del Junior de Barranquilla.

En algún momento Moreno comentó que luego de coronarse campeón con el cuadro verdolaga no seguiría vistiendo sus colores, pero en la celebración la hinchada le cantó que se quedara más tiempo. De hecho, en la rueda de prensa luego del partido de la final, Hernán Dario Herrera confesó que una de las peticiones para continuar en el cargo de director técnico era que Giovanni Moreno se quedara.

“Si yo me quedo en Nacional, Gio Moreno también se queda”, sostuvo el DT luego de coronarse campeón en Ibagué.

Entretanto, Gio sostuvo: “El profe armó una familia, un gran grupo. Me sentí querido y acompañado, entonces con la ayuda de ellos, pude seguir y salir campeón con ese equipo, lo sufrí en su momento porque no se daban los resultados”.

Asimismo, el exjugador de Racing de Avellaneda dejó ver en la conferencia de prensa tras la obtención del título que su deseo de continuar en Nacional y mostró su total apoyo a Hernán Darío Herrera y le mandó un mensaje claro a Emilio Gutiérrez, presidente de la institución. “Yo creo que el presidente se embaló porque ahora nos tiene que renovar a él y a mí, nos tiene que dejar a los dos. Si el ‘profe’ sigue, será continuar”.

A pesar de las peticiones, las directivas del equipo antioqueño decidieron dar por finalizado el contrato de Giovanni Moreno debido a sus declaraciones en conversación con los medios de comunicación.





En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el volante de 36 años se desahogó con la hinchada y contó que, si bien lo llegó a contemplar en algún momento el tema del retiro, ahora se siente con más fuerzas que nunca para seguir su carrera futbolística.

“En ningún momento quería pelear con los directivos, nunca fue mi intención. Cuando pasó eso y antes de que se tomara la decisión de que no iba a continuar, yo le escribí a la hija del dueño y le dije: Caro (Ardila), tu me conoces desde hace tiempo. Vos sabés que no soy así, déjame hablar con tu papá para explicarle. Lo del Arriero era algo que sentíamos todos los jugadores. De haber sabido que esto iba a pasar, ni iba a la rueda de prensa”.

Luego de la polémica por su salida, el volante antioqueño está en la búsqueda de un nuevo club dentro del fútbol colombiano y uno de los equipos a los que arribaría podría ser el Junior de Barranquilla. De hecho, parece que ya hay conversaciones

Moreno, en un live con el barrista y músico Felipe Muñoz, dijo: “Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifiquen, porque saben lo que los quiero, lo que hice para volver. No lo hago por demostrar, que entiendan que podía seguir compitiendo. Me siento en un gran nivel”.

