Carolina Cruz cuenta cómo se encomendó a Dios al separarse de Lincoln Palomeque: “El amor muchas veces cambia”

Carolina Cruz habló de la decisión de separarse del padre de sus dos hijos, por amor propio

Este año, luego de varias semanas de rumores a su alrededor, se confirmó la ruptura de la relación que sostenían la modelo Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque. La pareja, en la actualidad, no tienen lazo romántico alguno, sin embargo, los une la paternidad que comparten de sus dos hijos, Salvador y Matías. En una entrevista otorgada al programa de chismes del Canal Caracol, La Red, la también presentadora entregó detalles de la forma en la que ahora convive con su expareja y padre de los dos niños. “Ya había cumplido un ciclo”, comentó Cruz sobre su entonces relación.

“Yo estoy súper bien, súper tranquila. Lincoln y yo no estamos juntos, pero Lincoln es un papá muy presente. Siempre están rodeados de mucho amor, siempre nos tienen a nosotros presentes, tanto Lincoln como yo, siempre”, comentó en su charla con ese medio de comunicación. Según destacó en la entrevista, la labor que más disfruta es la de ser mamá, y más ahora que sus hijos la ’consienten’ tanto. “Verlos crecer, educarlos como niños felices, con un espíritu libre. En eso me paso los días”, recalcó.

Destacó que aunque disfruta de ser mamá, no se olvida de su faceta de mujer y que, por lo mismo, separa ambas partes de su vida. Así mismo, contó que son varias las mamás que, como ella, le escriben para contarle que no están en una buena relación con sus parejas. “Yo me fijo muy poco, siendo una figura pública, en lo que gente piensa de mí”, comentó la modelo al decir que no le afecta la opinión de quienes la han juzgado por terminar su noviazgo con Palomeque.

“Yo tenía una muy buena relación, pero sentía que ya había cumplido un ciclo. El amor muchas veces cambia, trasciende. Sigue, pero de una manera diferente. Ahí es cuando debes poner todo en una balanza y preguntar qué es lo que quieres para tu vida. Son procesos que tenemos que vivir. Yo vivo pegada a Dios, a la Virgen. Soy una mujer creyente”, relató. En su charla aseguró que fueron difíciles porque, al mismo tiempo en el que se separaba, vivía un largo proceso con su hijo menor, Salvador, quien ha tenido problemas de salud desde su nacimiento.

Fue esta semana que la presentadora del programa matutino del Canal Caracol se refirió a la salud de su hijo y destacó que todo se encontraba mucho mejor. A través de sus redes sociales, y en medio de las lágrimas, entregó un parte positivo sobre la salud del niño. “Te amo, hijo. Gracias a Dios, gracias por tanto y más. Las lágrimas limpian y más cuando están llenas de gratitud y felicidad. A todas las mamitas que hoy atraviesan una situación de salud con sus chiquitos, ánimo, fe y fuerza. Dios nunca nos suelta y siempre está a nuestro lado”, expresó la presentadora a sus seguidores.

“A todas las mamitas y familias que hoy atraviesan una situación de salud con sus chiquitos, ánimo, fe, fuerza. Dios nunca nos suelta y siempre está a nuestro lado. Vamos, todo es posible siempre”, agregó la modelo. Según lo ha explicado en varias ocasiones, Salvador nació con tortícolis gestacional y a los tres meses de vida su cabeza comenzó a crecer más de lo normal. A pesar de todo, ha sido enfática en relatar que esto no le ha significado ningún tipo de problema neurológico a su segundo hijo.

“Hoy, después de cuatro meses, Salvador tuvo cita médica y escuchar al médico decirnos que este gordo está más que perfecto, es algo inexplicable”, escribió la modelo en su más reciente publicación sobre el tema.

